جنون بمحلات الذهب.. أسعار الذهب تسجل ارتفاع تاريخي على المستوى المحلي وعيار 21 يصدم الجميع مسجلاً هذا الرقم !!!

بعد التغيرات السريعة والمفاجأة في أسعار الذهب نجد أن هناك مئات الآلاف من المواطنين الموجودين في مصر والمهتمين بكل ما يتعلق بأسعار الذهب بشكل خاص وأخبار الاقتصاد بشكل عام، يبحثون عن مستجدات أسعار الذهب خاصة في ظل عودة نشاط السوق مرة أخرى من جديد بعد وقف التسعير على المنصات الإلكترونية المختلفة لمدة قُرابة الأسبوع، وقد حدث هذا بعد الاضطرابات القوية التي التي تمت في أسعار الذهب لحين هدوء السوق لتبدو الرؤية واضحة للجميع ولكن في المجمل قد شهد السوق ارتباك شديد خلال الأيام القليلة الماضية، ليسجل الذهب مستويات تاريخية وهذا على الصعيد المحلي، لنجد أنه مع عودة النشاط في سوق الذهب قد قفز السعر مجدداً حتى أن عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا يتخطى 4000 جنيه يتضمن قيمة المصنعية، تابعونا لمزيد من التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

بالنسبة لتحديث أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير فنجد أنها قد جاءت على النحو التالي إليكم التفاصيل :

جرام عيار ٢٤ الشراء 4457 جنيه والبيع 4514 جنيه.

جرام عيار ٢٢ الشراء 4086 جنيه والبيع 4138 جنيه.

جرام عيار ٢١ الشراء 3900 جنيه والبيع 3950 جنيه

جرام عيار ١٨ الشراء 3343 جنيه والبيع 3386 جنيه.

جرام عيار ١٤ الشراء 2533.25جنيه والبيع 2566.75 جنيه.

جرام عيار ١٢ الشراء 2228 جنيه والبيع 2257 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

بالنسبة لأسعار الذهب بالمصنعية فنجد أنها تختلف من صائغ لآخر ومن محافظة لأخرى، ولكن متوسط سعر المصنعية في الصناعة تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 150 جنيها باختلاف نوع الذهب من حيث العيار، قد تم تحديد نسبة لها أيضا وهي تتراوح ما بين 7 % إلى 10 % من سعر الجرام وبالطبع كلما زادت نسبة المعدن الموجودة كلما قل القيراط.