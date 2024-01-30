جبـت كــام!!.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة برقم الجلوس فقط بوابة التعليم الاساسي eduserv cairo gov eg

اعتمدت منذ قليل نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة الفصل الدراسي الاول بنسبة نجاح بلغت 78.4%، وذلك بعدما انهت مراكز الكنترول في كافة الادارات التعليمية عمليات تصحيح الاوراق ومراجعة ورصد الدرجات، ويترقب الطلاب والطالبات موعد ظهور النتيجة عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ويتساءل الطلاب وأولياء الامور عن موعد ظهور النتيجة وهذا ما نقدمه اليكم خلال سطور هذا المقال.

موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نتيجة الفصل الدراسي الاول الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بلغت 78.4%، حيث تقدم للاختبار 190 ألف و 27 طالب وطالبة نجح منهم 145947 طالب وطالبة، وانهي الطلاب اداء اختبارات الترم الاول يوم الاربعاء الماضي 24 يناير 2024 وبعدها بدأ تصحيح الاوراق في كافة مراكز الكنترول وتمت بصورة دقيقة حتي يحصل كل طالب على حقوقه من الدرجات، وانتهت عمليات التصحيح بعد مرور 6 أيام فقط واعدت كشوفات درجات الطلاب واعتمدت منذ قليل نتيجة الفصل الدراسي الاول وجاري رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، وهذا هو الرابط الرسمي والوحيد الذي ستظهر النتيجة من خلاله فور اعلانها بعد ساعات قليلة من الآن.

واعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات اعدادية الصم والبكم بنسبة نجاح 96% ونتيجة الفصل الدراسي الاول للمدارس الدولية بنسبة 89.6%، أما نسبة نجاح اعدادية المكفوفين بلغت 100% وأكد مدير التربية والتعليم أيمن موسي أن النتيجة ستكون متاحة خلال ساعات عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة للفصل الدراسي الاول من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب. النقر على زر عرض النتيجة.

وبذلك اعزائي الطلاب قد تم اعتماد النتيجة رسميا وخلال ساعات من الآن سيتم ظهورها، وفور اعلانها سوف نوافيكم بآخر الأخبار ونتمني لكم دوام التوفيق والنجاح.