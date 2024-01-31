ظهرت الأن.. نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس من خلال البوابة الألكترونية natiga4dk.net

ظهرت نتيجة الشهادة الأعدادية بمحافظة القاهرة منذ قليل بعد أن تم أعتماد النتيجة من محافظ القاهرة، وسنستعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة وخطوات الأستعلام عنها في موقعنا الأخباري البديل، حيث تم الأعلان عن أن نسبة النجاح هي 78.4% لهذا الفصل الدراسي للشهادة الأعدادية، حيث أدي الأمتحان عدد حوالي 190 الف طالب وطالبة، كما أعتمد أيضاً محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 %، كما جاءت أيضاً نتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100%.

خطوات الأستعلام عن نتيجة الشهادة الأعدادية

أكد ايمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم أمس أنه يمكن للطلاب الحصول علي النتيجة من خلال البوابة الألكترونية لمحافظة القاهرة، لذا فيمكنك الحصول علي النتيجة من خلال أتباع بعض الخطوات البسيطة وهي التي سنقوم بسردها لكم الأن:

التوجه الي موقع البوابة الألكترونية لمحافظة القاهرة من خلال الضغط هنا

ستظهر لنا صفحة لأدخال رقم جلوس الطالب

نقوم بادخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له ثم نقوم بالضغط علي عرض النتيجة

سنلاحظ ظهور النتيجة بكافة التفاصيل

توزيع درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الأعدادية

بعد أن أنهي الطلاب أمتحاناتهم وظهرت النتيجة يبحث الكثير عن مجموع درجات المواد للفصل الدراسي الأول، ودرجات العام الدراسي للشهادة الأعدادية هي 280 درجة للطلاب للفصلين الدراسيين الأول والثاني مقسمين بالتساوي في الشهادة الأعدادية 2024، واليك توزيع درجات الطلاب خلال هذا الفصل الدراسي:

40 درجة للغة العربية

30 درجة للغة الأجنبية الأولي” اللغة الأنجليزية”

30 درجة لمادة الرياضيات

يتم رصد 20 درجة فقط لمادة الدراسات الأجتماعية

أما بالنسبة لمادة العلوم فيتم رصد 20 درجة للمادة

المجموع الكلي هو 140 درجة

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي وليس بالرقم القومي أو بالاسم، فلا يحتاج الطالب على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي إلا بإدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ليحصل فورا على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي.