قبل ماتدخل على البنزينة .. تعرف على أسعار البنزين اليوم في مصر 2024 .. سعر انهارده

يتزايد البحث خلال الفترة الأخيرة خاصة من السائقين عن أسعار البنزين خاصة بسبب زيادة أسعار البنزين في السنوات الماضية تزامنا مع ارتفاع معدلات التضخم وسوء الأحوال الاقتصادية العالمية والمحلية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص أسعار البنزين.

أسعار البنزين في مصر 2024

قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن الزيادة في البنزين وتصل إلى 14%، وقالت أن هذه الزيادة تقتصر على البنزين فقط ولم تطبق على السولار لكي تحافظ على الأسر ذات الدخل المحدود ويتم اجتماع لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر لكي تقوم بتحديد أسعار البنزين، وهذه الأسعار تكون مرتبطة بأسعار الأسواق العالمية.

أسعار البنزين في مصر

تم تثبيت سعر السولار كما هو دون أي تغيير بعدما قامت لجنة التسعير بتطبيق الزيادة الجديدة، وجاءت أسعار البنزين كالتالي:

سجل سعر لتر بنزين 80 اليوم 10 جنيه مصري.

سجل سعر بنزين 92 بقيمة 11.50 جنيه مصري.

سجل سعر لتر بنزين 95 بقيمة 12.5 جنيه مصري.

كما بلغ سعر لتر الكيروسين قيمة 8.25 جنيه مصري.

سجل سعر لتر السولار قيمة 7.25 جنيه مصري.

بلغت سعر أسطوانة البوتاجاز بقيمة 70 جنيه مصري.

أسعار البنزين قبل الزيادة الأخيرة