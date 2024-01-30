كشف الرعاية الاجتماعية pdf.. رابط تحميل كشوف اسماء المشمولين في الوجبة السابعة 2024 مظلتي

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالإعلان عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية على هيئة وجبات ودفعات تضم عدد من أسماء المتقدمين للحصول على الدعم المالي، إضافة إلى أن البرنامج تم إطلاقه منذ سنوات في سبيل تقديم المساعدات المالية للعديد من الأسر والأفراد الأقل دخلاً بدولة العراق، على أن يتم الكشف عن الوجبة السابعة والجديدة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

رابط تحميل كشوف اسماء المشمولين في الوجبة السابعة

حتى يسهل القيام بتحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ما جاء في الخطوات الأتيه:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أو الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

وعليه يتم إدخال بيانات تسجيل الدخول.

ليتم بعدها تحديد الوجبة والدفعة التي عليها الدور مباشرة.

ومن ثم يتم كتابة جميع البيانات المتعلقة المتقدم.

الضغط بعد ذلك على زر “إرسال الطلب”.

ليتم تنزيل الكشوفات في النهاية بكل سهولة.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية وجبة سابعة

جاءت أهم شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبات المالية الجديدة، وفقًا لما يأتي:-