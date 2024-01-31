اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس فقـط بوابة التعليم الاساسي eduserive gov

يبحث كثير من الطلاب والطالبات عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، وذلك بعدما تم اعتماد النتيجة بصورة رسمية منذ قليل بواسطة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بنسبة نجاح بلغت 78.4% بعد اكتمال تصحيح الاوراق واعداد كشوفات الدرجات، ولقد انهي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم الاربعاء 24 يناير ومن المقرر أن تعلن بشكلٍ رسمي عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، ويتساءل الطلاب عن موعد ظهور النتيجة وهذا ما نقدمه اليكم خلال موقعنا البديل فتابعوا معنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

اعتمدت نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول لمحافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 30 يناير بنسبة نجاح بلغت 78.4% حيث تقدم للاختبارات 186 الف و 266 طالب وطالبة نجح منهم نحو 145 الف و 947 طالب وطالبة، وذلك بعدما اكملت كآفة مراكز الكنترول عمليات تصحيح الاوراق ورصد ومراجعة الدرجات، وجاري رفعها حاليا على المواقع الالكترونية لتكون متاحة لجميع الطلاب قبل نزولها بالمدارس، وأكد مدير التربية والتعليم بالمحافظة أيمن موسي أن موعد ظهور النتيجة غدا الاربعاء عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة القاهرة برقم الجلوس، وبحسب تصريحات من داخل المديرية فان نسب النجاح مرتفعة مقارنة بالاعوام السابقة ولا داعي للقلق والتوتر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

يتساءل نسبة كبيرة من الطلاب والطالبات عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ومن المتوقع ان يعلن عنها خلال الساعات القليلة القادمة، ولذلك اتاحت المديرية النتيجة عبر البوابة الالكترونية للمحافظة حتى يحصل عليها جميع الطلاب بسهولة من خلال الخطوات التالية :