نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024، زاد البحث في الساعات القليلة الماضية من خلال الطلبة والطالبات وأولياء الأمور حول نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الأول، حيث كان الطلاب قد أدوا الامتحانات خلال الفترة الماضية بداية من شهر يناير وانتهوا منذ عدة أيام، وهم في حالة من الانتظار لظهور تلك النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول، وتُعد محافظة القاهرة هي واحدة من أكبر المحافظات التي بها عدد طلاب في الصف الثالث الاعدادي على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

اعتمد السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 78,4% وكان إجمالي عدد الطلبة والطالبات المتقدمين لأداء تلك الامتحانات الخاصة بالترم الأول قد بلغ 190027 ألف، حضر منهم نحو 186266 ألف طالب وطالبه واستطاع عدد 145947 طالب وطالبة الحصول على الحد الأدنى للنجاح، كما اعتمد سيادته أيضاً نسب نجاح الشهادة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%والمدارس الدولة وصلت نسبة النجاح بها إلى 89,6%، أما عن مدارس المكفوفين فوصلت نسبة النجاح 100%، ومدارس الصم وضعاف السمع فبلغت نسبة نجاحهم 96%.

ويمكن الحصول على النتيجة حالاً من خلال الاتصال على الأرقام التالية:-

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. الهاتف المحمول على رقم 5757.

رابط نتيجة ثالثة اعدادي 2024 محافظة القاهرة الترم الاول

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