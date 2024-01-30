رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 الفصل الدراسي الاول مجاناً عبر www.cairo.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024، شهدت الساعات القليلة الماضية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة 2024 من جانب اللواء خالد عبد العال المحافظ وفي حضور الأستاذ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بنسبة نجاح بلغت 78,4% من أجمال عدد الطلبة والطالبات الذين حضروا الامتحان والذين قدّر عددهم بنحو 186,266 ألف طالب وطالبه حيث نجح عدد 145,947 ألف طالب وطالبه في امتحانات الفصل الدراسي الأول، إليكم في السطور القادمة من هذا المقال التفاصيل الخاصة بموعد ظهور النتيجة على المواقع الإلكتروني وطريقة الاستعلام عن النتيجة الآن بكل سهولة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الأول حتى يتمكن من خلاله الطلاب استعلام النتائج بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل أو التوجه إلى المدرسة وكل ذلك بشكل مجاني، ولكن ستظهر النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم أو بوابة التعليم الأساسي غداً الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، كما أشارت المديرية إلى أنه بإمكان جميع الطلاب الآن الاستعلام عن النتائج عن طريق الاتصال على رقم (5757) من أي تليفون محمول أو على رقم (09000100) من أي خط أرضي أو من خلال المحادثة الآلية على بوابة التعليم الأساسي، ثم الانتظار وإبلاغهم برقم الجلوس أو اسم الطالب أو الرقم القومي الخاص به وسيتم إبلاغكم بالمجموع الكلي الخاص بالطالب.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة الترم الأول 2024

يمكن من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الأول الاستعلام عن درجات الطالب في جميع المواد وكذلك المجموع الكلي للطالب، ولكن عليك الانتظار حتى غد لتتمكن من استخراج النتيجة، من خلال الخطوات التالية: