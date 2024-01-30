شوف نتيجتك.. الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024.. ظهرت يا جدعان

تتزايد عمليات البحث عن طريق الطلاب وأولياء الأمور بعد الانتهاء من الامتحانات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، ويعيش الطلاب في حالة من الخوف بسبب النتيجة وسوف يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثانى الثانوى 2024

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني أو موقع نتيجة نت، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وخطوات الاستعلام كالتالي:

قم بالذهاب إلى موقع نتيجة نت.

قم باختيار المرحلة التعليمية الثانوية.

قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي الخاص بكل طالب.

قم بالنقر على زر الاستعلام.

ثم بعد ذلك سوف تظهر لك النتيجة الخاصة بكل طالب ويظهر المجموع الكلي.



توزيع نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد توزيع الدرجات لكل مادة ووضحت أن توزيع مجموع درجات الصف الأول والثاني الثانوى هذا العام 280 درجة وسوف توزع 140 درجة لكل فصل دراسي

مادة اللغة العربية 50 درجة.

مادة اللغة الانجليزية 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة.

مادة الرياضيات 40 درجة.

مادة الكمياء 20 درجة.

مادة الفيزياء 20 درجة.

مادة الأحياء 20 درجة.

مادة التاريخ 20 درجة.

مادة الجغرافيا 20 درجة.

مادة الفلسفة 20 درجة.

بالإضافة إلى ذلك قامت مدريات التربية والتعليم التابعة لكل محافظة بتوضيح بأن الموعد الرسمى لاجازة نصف العام الدراسي هو يوم السبت الموافق 27 يناير وتستمر الاجازة ليوم الجمعة 9 فبراير 2024.