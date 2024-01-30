نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024 الترم الأول “ظهرررت الآن” على بوابة نتائج التعليم الأساسي ونتيجة نت

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024، بحث مكثف من جانب الطلاب وأولياء أمورهم حول نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024 الفصل الدراسي الأول، حيث يترقب كلاهما بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية التي تعد هي المرحلة الأهم في الفترة الحالية والمرحلة الحاسمة والمصيرية في حياة كل الطلبة والطالبات على مستوى الجمهورية، حيث ينقسم مستقبل الطلاب بعد هذه المرحلة إلى ثلاث مراحل أو أكثر فمن الطلاب من يدخل الثانوي العام ومنهم من يلتحق بالثانوي الفني ومنهم من يدخل التمريض وغيرها العديد من البدائل الأخرى، ونتابع معكم من خلال السطور القادمة من هذا التقرير كل ما تريدون معرفته حول هذه النتائج.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024

قام اللواء “خالد عبد العال” محافظ القاهرة باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024 الترم الأول لجميع الطلبة والطالبات في المدارس الحكومية والمدارس الدولية والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، وجاءت نسب النجاح على النحو التالي:-

إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية نحو 190,027 طالب وطالبه.

إجمال عدد الطلاب الحاضرين بالامتحانات بلغ 186,266 طالب وطالبه.

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 145,947 طالب وطالبه.

نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الاعدادية 78,4%.

نسبة النجاح في مدارس المكفوفين 100%.

نسبة النجاح في مدارس الصم وضعاف السمع 96%.

نسبة النجاح في المدارس الدولية 89,6%.

نسبة النجاح في المدارس المهنية 74%.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

حدد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة العديد من الطرق للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024 الفصل الدراسي الأول، وهي كالتالي:-