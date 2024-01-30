اتفرج ببلاش.. جميع القنوات الناقله لمباراة النصر وانتر ميامي اليوم الثلاثاء 2024/1/30 في كأس موسم الرياض

قامت الهيئة السعودية للترفيه منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي بالإعلان عن إقامة كأس موسم الرياض على أراضي المملكة العربية السعودية، وتستمر فعاليات موسم الرياض بمشاركة كل من نادى النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي، حيث سيتجدد اللقاء بين أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وميسي، وتأتي مباراة النصر وانتر ميامي كثاني مباريات كأس موسم الرياض، وذلك بعد مباراة الهلال وانتر ميامي التي بدأ بها الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامي

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامي في كأس موسم الرياض، على أن يتم إذاعة المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية وشبكة قنوات SSC السعودية، اما عن القنوات الناقلة للمباراة فسوف تكون قناة بين سبورت المفتوحة وقناة SSC1 HD.

موعد مباراة النصر وانتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024

تم تحديد موعد ثاني مباريات كأس موسم الرياض ،2024 والتي سوف تقام بين فريق النصر ضد فريق إنتر ميامي، على أن تقام المباراة يوم الخميس القادم الموافق 1 فبراير في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب المملكة أرينا.

معلق مباراة النصر وانتر ميامي

سوف تقع مهمة التعليق علي مباراة النصر وإنتر ميامي على المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي عبر شبكة قنوات بين سبورت الرياضية.

التشكيل المتوقع لنادي النصر السعودي

يأمل نادي النصر السعودي بقيادة الاسطورة كريستيانو رونالدو في انتهاء هذه المباراة مع الحصول على 3 نقاط، ومن المتوقع أن تبدأ المباراة بوضع المدرب البرتغالي لويس كاسترو التشكيل التالي:

وضع نواف العقيدي في حراسة المرمي.

وضع سلطان الغنام، علي لاجامي، ايمريك لابورت، ايمن يحيي في خط الدفاع.

وضع مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، اوتافيو في خط الوسط.

وضع أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو في الهجوم.

تشكيل إنتر ميامي المتوقع

جاء تشكيل إنتر ميامي المتوقع لمواجهة نظيره الهلال، كالتالي: