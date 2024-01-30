3 اعدادي.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 جميع المحافظات برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga-4dk.net
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024
يهتم فئة كبيرة من الطلاب بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024، حيث يتم الإعلان عنها في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية بعد الانتهاء من عمليات التصحيح المختلفة وذلك يكون على الموقع الرسمي التابع إلى الوزارة التعليمية، فإن المعدل الذي يحصل الطالب عليه خلال اختبارات الترم الأول تساعد الطالب في بذل مجهود جيد في الترم الثاني للحصول على أعلى المعدلات الممكنة، ومن خلال مقالنا نذكر لكم طريقة التعرف على النتيجة وغيرها من التفاصيل.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024
يعرف أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 هامة بشكل كبير بالنسبة إلى جميع طلاب هذه المرحلة، فإن المعدلات التي يتم الحصول عليها تساعد الطالب في تحديد نوع المرحلة الثانوية التي يرغب في الإلتحاق بها، حي يسهل التعرف عليها من خلال الخطوات الآتية:
- ادخل إلى موقع الوزارة الرسمي لنتائج الاختبارات
- قم بتسجيل الدخول، ومن ثم اضغط على زر النتائج.
- حدد المرحلة الدارسية وهي المرحلة الإعدادية.
- قم باختيار الفصل الدراسي الأول، ومن ثم اختر العام الحالي للدراسي هو 2024 ميلاديًا.
- ادخل بيانات الطالب وهي الاسم ورقم الجلوس أيضًا.
- اضغط على أيقونة البحث عن النتيجة.
- عند الانتظار قليلًا يتم ظهر النتيجة أمامك على الشاشة.
اعتماد نتيجة المرحلة الإعداية محافظة القاهرة
الجدير بالذكر أن تم اعتماد النتيجة الخاصة بالمرحلة الإعدادية داخل محافظة القاهرة، وذلك بعدما أوضح الخطة التي قامت عليها الوزارة لإتمام الاختبارات بشكل سليم، حيث كانت معدلات النجاح كما يلي:
- كان معدل النجاح الخاص بهذه المرحلة حوالي 78.4% من العدد الكلي الذي تقدم إلى الاختبارات والتي وصل عددها إلى 190027 طالب وطالبة.
- كما أن معدل امتحاات ضعاف السمع وكذلك الصم حوالي 96% من إجمالي الحاضرين.
- كذلك معدل نجاح إعدادية المكفوفين كانت بنسبة 100%.
- أما بالمدارس الدولية كان معدل النجاح فيها 89.6%.
- كذلك امتحانات الإعدادية المهنية وصل معدل النجاح فيها إلى 74%.