PDF تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في محافظات العراق

تزايدت معدلات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خاصة بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن هذا البرنامج من أجل منح الدعم للطبقات الكادحة في العراق ولا تمتلك أي دخل ثابت، وقد استقبلت الحكومة العراقية ما يقارب حوالي 500 طلب متقدم في الوجبات السابقة، وفي هذا الصدد سوف نستعرض كافة التفاصيل عن أسماء المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، إلى جانب ذلك كيفية الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ينبغي أن ننوه إلى أن هذا البرنامج يعتبر من أبرز البرامج التي تقدم مساعدات مالية شهرية للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود، و يهدف البرنامج إلى تحسين ظروف حياة هذه الفئات وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتخفيف العبء المالي عنهم، مما يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشتهم والحصول على الرفاهية الاجتماعية، وقد وضعت الوزارة مجموعة من الشروط للقبول ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي :

أن يكونوا المستفيدين حاصلين على الجنسية العراقية.

أن يتراوح أعمار الرجال المتقدمين من 18 إلى 60 عامًا، وبينما يجب على النساء ألا يقل أعمارهن عن 15 عامًا وألا يتجاوز 55 عامًا.

ألا يتجاوز عدد أفراد الأسرة المتقدمة للدعم حوالي 4 أفراد.

إحضار الهوية الوطنية العراقية عند تقديم الطلب.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

إذا أردت عزيزي المواطن التحقق من قبولك ضمن برامج الدعم الاجتماعي أم لا يمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع مظلتي.

اضغط على “الرعاية الاجتماعية”.

قم بالضغط على رابط “أسماء المستفيدين من دعم شهر يناير 2024”.

اكتب بعد ذلك البيانات المطلوبة الخاص بالمتقدم مثل الاسم والرقم الوطني والمحافظة.

التأكد من أنك قم بإدخال كافة المعلومات بشكل صحيح.

انقر بعد ذلك على “الاستعلام”.

وإذا ظهر اسمك ضمن المقبولين في برنامج الرعاية، قم بتحميل الملفات بصيغة بي دي اف.

تأكد من اتباع الخطوات بعناية للحصول على المعلومات الدقيقة حول طلبك في برنامج الرعاية الاجتماعية.

قريبا ستقوم الجهات الرسمية بالاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية وموقع منصة مظلتي التابعة للوزارة، حيث يتم اختيار المشمولين وفقا لشروط محددة تم وضعها من قبل الجهات الرسمية.