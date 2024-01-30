اتفرج بالمجان بدون تشفير.. جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامي في كأس موسم الرياض

يبحث محبي كرة القدم عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامي، حيث تعد هذه المباراة واحدة من أهم المبارات التي سوف تجرى داخل بطولة كأس موسم الرياض للموسم الحالي، ومن المقرر أن البطولة تضم ثلاث مبارايات تكون مباراة النصر وانتر ميامي واحدة منها، وهو ما يدفع الجميع إلى البحث عن القنوات الرياضية المفتوحة التي سوف تعمل على إذاعة المباراة، ومن خلال مقالنا نتعرف على القنوات بشكل مفصل.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامي

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامي؟ يعتبر هذا التساؤل من أهم التساؤولات التي يبحث عنها الجميع خلال الأيام الحالية، حي يوجد عدد كبير من القنوات التي سوف تعمل على إذاعة المباراة المقرر أن تكون اليوم الأول من الشهر القادم في تمام الثامنة مساءًا، وتكون تلك القنوات كما يلي:

تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة

تعد قناة ب إن سبورت الأولى والثانية المفتوحة إحدى القنوات التي تعمل على إذاعة المباراة على الشاشة الخاصة بها، حيث يسهل الوصول إليهما من خلال الترددات الآتية:

تردد قناة beIN sport 1

القمر الاصطناعي : نايل سات

التردد: 11013

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة beIN sport 2

القمر الاصطناعي : نايل سات

التردد: 11055

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز : 27500.

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية

تعمل أيضًا قنوات SSC الرياضية السعودية على بث المباراة لديها على الشاشة الفضائية الخاصة بها، حيث يسهل أن يتم متابعتها والوصول إليها من خلال التردد الآتية

تردد القنوات على بدر سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القنوات عرب سات

التردد: 12417.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القنوات على النايل سات