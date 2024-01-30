لينك موقع بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة: ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بنسبة نجاح 78.4%
لينك بوابة التعليم الأساسي موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ينشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس / نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الأول.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة
أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة عن توفر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024، حيث ستكون هذه النتائج متاحة للطلاب وأولياء الأمور اعتبارًا من الغد عبر موقع المديرية والبوابة الإلكترونية المخصصة لها.
بوابة التعليم الأساسي نتيجة تالتة اعدادي قاهرة
للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في القاهرة، يمكنك زيارة الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate
كما يمكنك الاطلاع على النتيجة أيضًا عبر موقع محافظة القاهرة على الرابط: http://www.cairo.gov.eg/
موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات حسب الاسم
وفي سياق ذي صلة، قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، حيث بلغت نسبة النجاح 78.4%، وذلك بعد مشاركة 190027 طالبًا وطالبة، حضر منهم 186266 طالبًا وطالبة، ونجح 145947 طالبًا وطالبة.
نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024 بالقاهرة
وأكد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96%، ونتائج اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100%، ونتائج المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6%، ونتائج إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 القاهرة
وأشار أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أنه يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم غدًا من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg عبر إدخال رقم الجلوس.
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توزيع درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الأعدادية
- 40 درجة للغة العربية
- 30 درجة للغة الأجنبية الأولي” اللغة الأنجليزية”
- 30 درجة لمادة الرياضيات
- يتم رصد 20 درجة فقط لمادة الدراسات الأجتماعية
- بالنسبة لمادة العلوم فيتم رصد 20 درجة للمادة
- المجموع الكلي هو 140 درجة