“رابط سريع جدا”.. الاستعلام عن نتيجة تالتة اعدادي بالاسم 2024 عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net في جميع المحافظات

يعد رابط نتيجة تالتة اعدادي بالاسم 2024 من أكثر الموضوعات البحثية تداول اعبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة خلال الساعات الأخيرة، وازداد قلق الطلاب وأولياء الأمور وذلك بعد ظهور نتائج الاعدادية في محافظة الجيزة وبورسعيد، ومن المقرر أن يتم اعتماد باقي النتائج خلال الأسبوع المقبل، وسوف نوضح خطوات الاستعلام عن هذه النتائج إلى جانب ذكر بعض التفاصيل الخاصة بالنتائج.

نتيجة تالتة اعدادي بالاسم 2024

في صدد حديثنا عن رابط نتيجة تالتة اعدادي بالاسم 2024 لابد توضيح كافة التفاصيل الخاصة بتلك النتيجة، وهي :

شارك أكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة في امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول في عام 2024 في جميع المحافظات، كما أدي الطلاب الامتحانات تحت متابعة دقيقة من قبل وزارة التربية والتعليم والمحافظين في مختلف المناطق وتم تقييم الطلاب في مادة اللغة العربية بمجموع 40 درجة، ومادة الدراسات الاجتماعية بمجموع 20 درجة، وأما في اللغة الإنجليزية يتم تصحيح الاختبارات من 30 درجة، وكذلك مادة الرياضيات تكون أيضًا 30 درجة، و بينما تصبح مادة العلوم من 20 درجة.

رابط نتيجة تالتة اعدادي بالاسم 2024

أتأحت الوزارة الاستعلام عن هذه النتائج من خلال رابط نتيجة تالتة اعدادي بالاسم 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي أو موقع الوزارة من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع نتيجة نت أو رابط الخاص بالنتيجة من خلال مواقع المديريات التعليمية.

ابحث بعد ذلك عن موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بمحافظتك.

اختر بعد ذلك الخدمات التعليمية الإلكترونية.

حدد خيار نتائج الامتحانات.

اختر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.

أدخل بعدذلك رقم الجلوس.

أدخل بعدذلك رقم الجلوس. انقرعلى عرض النتيجة.

وسوف تبدو لك بسهولة النتيجة بالدرجات بشكل تفصيلي، وذلك بعد أن يعتمدها وزير التربية والتعليم، وبذلك يتسنى لك الحصول على نتيجتك برقم جلوسك من خلال تنفيذ الخطوات السابقة.

يمكنك الاستعلام عن نتيجة تالتة اعدادي بالاسم 2024 في جميع المحافظات عبر موقع نتيجة نت، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل السادة المحافظين، وحتى الآن تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في ثلاثة محافظات وهم القاهرة والجيزة وبورسعيد، بنسب نجاح متفاوتة.