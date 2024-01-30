ظهرت… نتيجة الصف الثالث الاعدادي شمال سيناء 2024 برقم الجلوس والاسم فقط بنسبة نجاح 84.7%

اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، نتائج الفصل الدراسي الأول “نصف العام” للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 84.7% من إجمالي المتقدمين للامتحانات، حيث جرى الإعلان عن هذه النتائج بحضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وعادل يحي محمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي شمال سيناء 2024

وأفاد المحافظ بأن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 8,235 طالبًا وطالبة، حضر منهم 8,200 طالب وطالبة. وتحصل 1,249 طالبًا وطالبة على نسبة أقل من 50%، فيما حقق 6,951 طالبًا وطالبة نسبة نجاح تجاوزت 50%.

وقدم المحافظ التهاني لأبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية، مشيدًا بالطلبة المتفوقين ومثنيًا على جهود أولياء الأمور في توفير البيئة الملائمة للمراجعة والدراسة.

نتيجة تالتة اعدادي شمال سيناء 2024

وأشار المحافظ إلى أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي شمال سيناء 2024 برقم الجلوس والاسم فقط متاحة حاليًا على موقع مديرية التربية والتعليم، وقدم شكره للعاملين في المديرية، خاصة في مجال التطوير التكنولوجي، على جهودهم والتسهيلات المقدمة للطلبة.

من جانبه، أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن النتيجة تم نشرها على الموقع الرسمي للمديرية وموقع بوابة التعليم الاساسي على منصة فيسبوك، وأشار إلى أن نتائج الفصل الدراسي الثاني سترسل عبر تطبيق الواتساب إلى أرقام الطلبة والطالبات.

وأوضح رضوان أنه اعتبارًا من الغد، سيتم فتح باب التظلمات من النتيجة لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن أسئلة الامتحانات كانت مأخوذة من المنهج الدراسي والدروس المدرسة خلال الفصل الدراسي الأول.