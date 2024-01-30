“الدراسة هتبدأ امتى؟؟” موعد بداية الترم الثاني 2024 للجامعات والمدارس حسب الخريطة الزمنية ووفقا لتصريحات الوزارة

تصدر موعد بداية الترم الثاني 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة وخاصة بعد بداية إجازة نصف العام الدراسي وانتهاء امتحانات الفصل الدراسي للجامعات والمدارس، والجدير بالذكر أن مدة الإجازة وكذلك مدة الدراسة بالحرم التاني تكون محددة ضمن الخريطة الدراسية المعينة، وفي هذا السياق سوف نستعرض موعد بداية الفصل الدراسي الثاني خلال هذا العام بشكل مفصل، وكذلك موعد انتهاء.

موعد بداية الترم الثاني 2024

يجدر بنا الإشارة إلى أن موعد بداية الترم الثاني 2024 وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل، وينبغي على طلاب صفوف النقل الاستعداد للدراسة بالمدارس، وأما بالنسبة للجامعات فسيبدأ الترم الثاني لطلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في نفس التاريخ، وستستمر الدراسة حتى شهر يونيو المقبل، وتوضح الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الجامعات والمدارس ستبدأ في شهر يونيو المقبل، ويأتي هذا الإعلان لتحديد الجداول الزمنية للتعليم الأساسي والجامعي، مما يتيح للطلاب والطالبات التخطيط للفترة القادمة في رحلتهم التعليمية.

موعد نهاية الترم الثاني 2024

وبعد أن استعرضنا موعد بداية الترم الثاني 2024 نتطرق إلى موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، فمثلا عند الرجوع إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2023، يظهر أن الفصل الدراسي يتألف من 35 أسبوعًا تبعا للتقسيم التالي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول في 30 سبتمبر 2023 وينتهي في 25 يناير 2024.

وأما امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ في 15 يناير، وتشمل صفوف النقل بالمدارس الفنية وامتحان القدرات الأساسية في مدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء.

تكون بداية الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024 وينتهي في 6 يونيو 2024،وبينما امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف المدارس والشهادة الإعدادية ستكون من 25 مايو.

يتيح هذا التقسيم الزمني للطلاب والمدرسين التنظيم الجيد للفترات الدراسية والاستعداد الجيد للاختبارات والامتحانات في نهاية كل فصل دراسي.

كشفت وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي خلال الساعات الماضية عن موعد بداية الترم الثاني 2024، حيث من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت القادم الموافق العاشر من شهر فبراير القادم، وذلك لطلبة المدارس والجامعات على حد السواء.