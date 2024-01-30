“سجل بياناتك”.. نتيجة تانية ثانوي برقم الجلوس 2024 الترم الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لكل المحافظات

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة تانية ثانوي برقم الجلوس 2024 وخصوصا بعد انتهاء الطلاب من أداء اختباراتهم، وتعبر هذه النتيجة عن مستوى الطلاب إلى جانب إلى أي مدى تم تحصيلهم من المواد المقرر، ووفقا لمصادر مؤكدة توضح أن عمليات التصحيح سوف تنتهي خلال الأسبوع القادم وهذا بناء على خريطة زمنية محددة من قبل الوزارة، ولاشك أن هذه المرحلة تعد من أبرز المراحل التعليمية في حياة الطلاب حيث يتم من خلالها تحديد مستقبلهم المهني والأكاديمي.

نتيجة تانية ثانوي برقم الجلوس 2024

من المتوقع أن تكون نتيجة تانية ثانوي برقم الجلوس 2024 مرتفعة بشكل لايمكن مقارنته عن الأعوام السابقة وهذا يعبر عن مدى استيعاب الطلاب لهذا النظام الجديد، ومدى الجهد الذي بذلته الوزارة من أجل النهوض بمستوى التعليم الثانوي.

وسوف نوضح توزيع درجات الصف الثاني الثانوي للترم الأول 2024 على النحو التالي:

1- اللغة العربية:

تشمل هذه المادة 50 درجة مجموع الامتحان، ومنها 6 درجات للأسئلة الورقية،و 34 درجة في الأسئلة الإلكترونية، ومنها 5 درجات لامتحانات الشهر، و درجتين للسلوك وحضور.

2- اللغة الإنجليزية:

تصحح هذه المادة من 40 درجة مجموع الامتحان، منها

27 درجة في أسئلة الإلكترونية، 5و درجات لأسئلة الورقية، وأربع درجات في اختبار الشهر، ويتم تخصيص درجتين للسلوك وحضور.

3- اللغة الفرنسية:

يتم توزيع درجات هذه المادة على النحو التالي:

درجات الاختبار الأساسية هي 30.

منها 20 درجة في أسئلة التابلت.

وكذلك 4 درجات في الاختبار الورقي.

3 درجات في الامتحانات الشهرية.

3 درجات للسلوك وحضور.

4- الرياضيات:

يتم تصحيح هذه المادة من 40 درجة، ويتم توزيعها على النحو التالي:

27 درجة مخصصة لامتحانات التابلت.

5 درجات لأسئلة الورقية.

4 درجات في اختبارات الشهر.

درجتين للسلوك وحضور.

5- المواد العلمية والأدبية:

يكون مجموع درجات هذه المواد بواقع 20 درجة لكل مادة تشمل

درجات الامتحانات الإلكترونية والورقية، السلوك وحضور، والشهري بنفس النسب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تانية ثانوي برقم الجلوس 2024

يمكن لطلاب تلك المرحلة الاستعلام عن نتيجة تانية ثانوي برقم الجلوس 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: