PDF نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم دور اول عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في عموم المحافظات

أصبحت نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم من الموضوعات المتصدرة خلال الساعات الأخيرة وذلك خاصة بعد بعد انتهاء طلاب هذه المرحلة من امتحانات نصف العام، وأكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج هذه المرحلة ستكون متاحة على موقع نتائجنا الرسمي المعتمد من الوزارة لتسهيل الوصول للنتائج بشكل إلكتروني، وذلك حتى يسهل للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة.

نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم

أشارت وزارة التربية والتعليم بالعراق أن نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم ستكون متاحة بعد انتهاء الإمتحانات وبدء تصحيح أوراق الطلاب والطالبات، كما شددت على التواصل مع الدعم الفني الخاص بالنتائج في حالة ظهور مشاكل بالنتائج، وأوضحت أيضًا أن النتائج هذه المرحلة ستكون مبشرة وذلك لأن لم تظهر أي شكاوي بخصوص هذه النتائج، وسارت العملية الامتحانية بكل هدوء ولم يتم ضبط أي حالات غش خلال أيام الاختبارات، والجدير بالذكر أن هذه النتيجة تمثل أهم النتائج المصيرية التي يتحدد بها مستقبل الطلاب المهني والأكاديمي لذلك من الضروري التعرف على مدى تحصيل الطلاب من المقررات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم من خلال موقع وزارة التربية أو موقع “نتائجنا”، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ابحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

حدد فترة الدراسة السنوية والفصل الدراسي الأول.

اختر المحافظة التي أجري فيها الطالب الامتحان وانقر عليها.

أدخل بعد لك رقم الامتحان الخاص بالطالب في الخانة المناسبة.

تحقق بشكل جيد من البيانات التي أدخلتها في الخانات المخصصة.

انقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

انتظر لحظة حتى تظهر النتيجة بعد اكتمال عملية التصحيح.

وسوف يستطيع الطلاب الحصول على نتائجهم من خلال اتباع الخطوات السابقة بكل دقة، ونتمنى لكافة الطلاب بالنجاح والتوفيق.