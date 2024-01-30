“ركب الصاروخ خلاص!!”.. بكم جرام الدهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة وارتفاع اسعار كافة الاعيرة

تصدر بكم جرام الدهب عيار 21 اليوم مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، والجدير بالذكر أن أسعار الذهب لاقت ارتفاعًا كبيرًا لجميع الأعيرة خلال تعاملات الصاغة وذلك خلال اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير للعام الحالي حيث ارتفع سعر عيار 21 بنحو 90 جنيهًا ليصل إلى 3950 جنيهًا، وذلك في منتصف تعاملات اليوم .

بكم جرام الدهب عيار 21 اليوم

يتساءل العديد من الناس عن بكم جرام الدهب عيار 21 اليوم، ولهذا سوف نستعرض أسعار الذهب بكافة الأعيرة خلال اليوم الثلاثاء الموافق 30 ينايرللعام الحالي:

يبلغ سعر الذهب عيار 24 بلغ نحو 4514 جنيه.

وأما سعره لعيار 21 سجل حوالي 3950 جنيه.

وبينما سعر الذهب عيار 18 سجل تقريبًا 3386 جنيه.

و أما سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 31600 جنيه.

سجل سعر أوقية الذهب على المستوى العالمي حوالي 2038 دولارًا.

و يختلف سعر الذهب بالمصنعية والدمغة في مصر بحسب التاجر والصاغة حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة ما بين 30 و65 جنيهًا لجرام الذهب.

والجدير بالذكر أنه يتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، كما أن قيمة المصنعية تختلف من تاجر إلى آخر وتتراوح ما بين 100 و150 جنيهًا.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وبعد أن أوضحنا بكم جرام الدهب 21 اليوم يمكننا أن نتطرق إلى أسباب ارتفاع الذهب، حيث أشار أمير رزق خبير المشغولات الذهبية، أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر في الوقت الحالي يرجع إلى زيادة كبيرة في معدلات الطلب، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب على المؤشرات البورصية العالمية، وأكد أن سعر أونصة الذهب إلى 2013 دولاراً، كما أوضح أيضًا أن قيمة الدولار كانت أيضًا عاملًا يؤثر على سعر الذهب في السوق المحلية، بالإضافة إلى أن هناك زيادة كبيرة في الطلب على شراء السبائك الذهبية، وبينما يشهد سوق المشغولات الذهبية إقبالا ضعيفا مقارنة بالفترات السابقة.