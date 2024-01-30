خــذ رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الاول بالاسم فقط موقع وزارة التربية والتعليم كُـل المدارس
نتيجة الصف الأول الثانوي 2024
سوف يتم الاعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 فور ظهورها مباشرةً، وذلك بعد فترة وجيزة من انتهاء الطلاب من اداء امتحانات الفصل الدراسي الأول فى صفوف النقل الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير 2024، وهذا بعد التأكد والانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق ورصد الدرجات للطلاب، ثم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لكل مديرية، والتعرف على أدق التفاصيل فى المقال التالي.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024
يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة من خلال عدة خطوات على النحو التالي:
- تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- ويتم اختيار نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي 2024.
- يتم تحديد الفصل الدراسي الأول.
- ثم يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الحصول على نتيجته.
- يتم الضغط على استعلام، لتظهر النتيجة فور الإعلان عنها.
توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2024
لقد وضحت الإدارات التعليمية والمديريات أن مجموع الصف الأول الثانوي العام سيكون 280 درجة، توزع بواقع 140 درجة لكل فصل دراسى، على أن توزع الدرجات في كل المواد كالتالى:
- مادة اللغة العربية سيكون 34 درجة للأسئلة الإلكترونية على التابلت و6 درجات للأسئلة الورقية، 5
- درجات اختبار الشهر و درجتان ونصف التزام و2.5 للسلوك.
- مادة اللغة الأجنبية الأولى فهي من 40 درجة، منها 27 أسئلة إلكترونية، وكذلك 5 درجات للأسئلة الورقية، و4 درجات اختبار الشهر ودرجتان التزام بحضور و2 درجة للسلوك.
- مادة اللغة الأجنبية الثانية فهي من 30 درجة، بواقع 20 درجة للأسئلة الإلكترونية و4 درجات للأسئلة الورقية، و 3 اختبار الشهر، و1.5 الالتزام والحضور و1.5 للسلوك.
- الرياضيات 40 درجة مقسمة على النحو التالي: 27 للأسئلة الالكترونية، و5 للأسئلة الورقية و4 لاختبار الشهر و2 للالتزام و2 سلوك.
- الكيمياء فهي من 20 درجة، منها 14 لأسئلة الامتنان الإلكترونى و 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، ودرجة الالتزام ودرجة للسلوك.
- مادة الفيزياء 20 درجة، مقسمة على النحو التالي 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، و 2 اختبار الشهر، ودرجتان للالتزام والسلوك.
- مادة الأحياء التي تقدر بـ 20 درجة: 14 للامتحان الإلكترونى 2 أسئلة ورقية، و 2 اختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.
- مادة التاريخ والتي مجموعها 20 درجة: 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.
- مادة الجغرافيا المقدرة بـ20 درجة: 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.
- مادة الفلسفة ذات الـ20 درجة: 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور والالتزام.