خــذ رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الاول بالاسم فقط موقع وزارة التربية والتعليم كُـل المدارس

سوف يتم الاعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 فور ظهورها مباشرةً، وذلك بعد فترة وجيزة من انتهاء الطلاب من اداء امتحانات الفصل الدراسي الأول فى صفوف النقل الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير 2024، وهذا بعد التأكد والانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق ورصد الدرجات للطلاب، ثم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لكل مديرية، والتعرف على أدق التفاصيل فى المقال التالي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة من خلال عدة خطوات على النحو التالي:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويتم اختيار نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي 2024.

يتم تحديد الفصل الدراسي الأول.

ثم يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الحصول على نتيجته.

يتم الضغط على استعلام، لتظهر النتيجة فور الإعلان عنها.

توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

لقد وضحت الإدارات التعليمية والمديريات أن مجموع الصف الأول الثانوي العام سيكون 280 درجة، توزع بواقع 140 درجة لكل فصل دراسى، على أن توزع الدرجات في كل المواد كالتالى: