اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة في العراق 2023 من منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة “مظلتي” هي منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة للحماية الاجتماعية بالعراق، تم إطلاقها من أجل تسهيل أمور المستفيدين من الحماية الاجتماعية والرعاية الإجتماعية في البلاد. وتعتبر المنصة بمثابة المظلة التي تحمي المستفيدين من سوء الأحوال الإجتماعية والاقتصادية التي يعانون منها. يمكن للمستفيدين من خلال “مظلتي” معرفة حالات الإعانات وتحديثها، وكذلك الاستعلام عن الوجبات الغذائية وأسماء المشمولين بها، وكل ذلك بسهولة ويسر. وهناك شروط محددة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية والحصول على إعانات، ويمكن معرفتها من خلال متابعة المنصة. إن “مظلتي” تعد بمثابة خدمة مجانية ومهمة للأسر المستورة والفئات الأكثر احتياجاً في العراق، ومن المؤكد أنها ساعدت وتساعد الكثير من المواطنين في تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

منصة مظلتي

هناك بعض الطرق والخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها لتسجيل الدخول إلى منصة مظلتي والتحقق من أسماء المقبولين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة ، وهذه الخطوات هي:

يجب علينا تسجيل الدخول إلى المنصة الشاملة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال زيارة الرابط التالي هنا.

بعد ذلك ستظهر بعض الخيارات في القائمة الرئيسية والتي نختار منها كلمة الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك نضغط على كلمة استفسار عن أسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي ، ثم تظهر عدة حقول فارغة

ندخل من خلالها جميع البيانات المطلوبة.

عند الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة ، سنضغط أخيرًا على كلمة الاستعلام وستظهر جميع الأسماء المقبولة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق جميع أنواع الخدمات من وقت لآخر لمساعدة المواطنين المحتاجين والفقراء لكسب لقمة العيش.

كما قدمت هذه الوزارة بعض الأسماء للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها ، ويمكن الاستفادة منها بالدخول إلى منصة مظلتي .