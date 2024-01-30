موعد عرض برنامج توب شيف الموسم السابع TOP CHEF والقنوات الناقلة

تحظى مواعيد بث الموسم السابع من برنامج “توب شيف” TOP CHEF بترقب كبير واهتمام واسع من قبل متابعي برامج الطبخ في العالم العربي، إذ يعتبر “توب شيف” من أشهر البرامج في هذا المجال، يتنافس فيه نخبة من الطهاة المتميزين في سلسلة من التحديات الطهي الشيقة، يتطلب البرنامج من المشاركين إظهار مهاراتهم وإبداعهم لتجاوز التحديات المختلفة، سنقدم فيما يلي تفاصيل حول “مواعيد برنامج توب شيف” الموسم السابع والقنوات الناقلة، لتتمكنوا من متابعة هذا الحدث الضخم والاستمتاع بمشاهدة مهارات الطهاة المشاركين.

برنامج توب شيف الموسم السابع

في صدد حديثنا عن مواعيد توب شيف الموسم السابع، يجدر بنا الإشارة إلى أن برنامج “توب شيف” يتميز بشعبيته الكبيرة في الوطن العربي حيث حقق نجاحًا غير مسبوق في مواسمه السابقة، ويتألف هذا البرنامج من فريق التحكيم من “الشيف منى موصلي، والشيف مارون شديد، وبوبي شين”، ويشارك في المنافسة عدد من المتسابقين الذين يتقنون فنون الطهي، والجدير بالذكر أنه بدأ عرض الموسم السابع من هذا الموسم بداية من 27 ديسمبر الماضي، ويتم عرض حلقة جديدة كل أسبوع في أوقات محددة.

موعد عرض برنامج توب شيف الموسم السابع

برنامج “توب شيف” الموسم السابع، الذي يعتبر من البرامج البارزة في مجال مسابقات الطهي، بدأ عرضه “يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023” على قناة MBC1، ويتم عرضه كل أربعاء وفق الأوقات التالية:

“الساعة 20:30 بتوقيت مصر (8:30).”

“الساعة 21:30 بتوقيت السعودية (9:30).”

“الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات (10:30).”

أما مواعيد إعادة البرنامج فهي “يوم الخميس” في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، و22:00 بتوقيت السعودية و23:00 بتوقيت الإمارات.

يشارك في هذا الموسم 15 شيف من أمهر الطهاة في الوطن العربي، وتضم لجنة التحكيم “الشيف منى موصلي، والشيف مارون شديد، بالإضافة إلى شيف بوبي شين”، ويتضمن الموسم 16 حلقة، كل حلقة تستمر لمدة 90 دقيقة، ومن المتوقع أن ينتهي في يناير 2024.

البرنامج متاح أيضًا على منصة Shahid.net للمشاهدة عبر الإنترنت، وتعد هذه النسخة من البرنامج فريدة، حيث تدعو المتسابقين من المواسم السابقة للمشاركة مجددًا، مما يضيف إلى البرنامج طابعًا مثيرًا وتنافسيًا.

القنوات الناقلة لبرنامج توب شيف الموسم السابع

بعد أن أوضحنا مواعيد توب شيف الموسم السابع، ينبغي الإشارة إلى أهم القنوات الناقلة التي تنقل هذا البرنامج، وتكون على النحو التالي:

تردد قناة MBC 1 على النايل سات

يمكن للمشاهدين تنزيلها من خلال البيانات التالية الخاصة بهذا التردد، وهي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة MBC العراق

أيضًا يتم بث البرنامج على تردد قناة MBC العراق على نايل سات بالترددات التالية: