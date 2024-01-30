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“فرحة هستيرية لأصحاب المعاشات”.. تعرف على حقيقة زيادة المعاشات لشهر فبراير 2024 + موعد صرف المعاشات.. افرحوا وزقططوا يا مصريين!!
قامت الهيئة القومية الخاصة بالتأمين الاجتماعي بالإعلان عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، وذلك خلال الأيام المقبلة ويستمر صرف المعاشات لمدة 6 أيام، ويتم صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن مصري وسيتم صرف المعاشات بداية من يوم الخميس 1/2/2024، وبخصوص الزيادة قام قانون التأمينات بتوضيح أنه لا توجد أي زيادات والزيادة الوحيدة تكون في شهر يوليو من كل عام.
كيفية الاستعلام عن المعاشات لشهر فبراير 2024
- قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات.
- قم بكتابة اسم صاحب المعاش.
- قم بالدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.
- قم بالانتظار لبعض الوقت حتى تظهر لك قيمة المعاش الخاصة بك.
جدول الزيادة الأخيرة لأصحاب المعاشات
- من كان يأخذ مبلغ 1300 جنيه سوف يأخذ مبلغ 1495 جنيه مصري.
- من كان يأخذ مبلغ 1500 جنيه سوف يأخذ مبلغ 1725 جنيه مصري.
- من كان يأخذ مبلغ 1600 جنيه سوف يأخذ مبلغ 1840 جنيه مصري.
- من كان يأخذ مبلغ 2000 جنيه سوف يأخذ مبلغ 2300 جنيه مصري.
- من كان يأخذ مبلغ 2300 جنيه سوف يأخذ مبلغ 2645 جنيه مصري.
- من كان يأخذ مبلغ 2600 جنيه سوف يأخذ مبلغ 2990 جنيه مصري.
- من كان يأخذ مبلغ 2900 جنيه سوف يأخذ مبلغ 3335 جنيه مصري.
- من كان يأخذ مبلغ 3200 جنيه سوف يأخذ مبلغ 3680 جنيه مصري.
- من كان يأخذ مبلغ 3500 جنيه سوف يأخذ مبلغ 4025 جنيه مصري.
- من كان يأخذ مبلغ 3800 جنيه سوف يأخذ مبلغ 4370 جنيه مصري.
- من كان يأخذ مبلغ 4100 جنيه سوف يأخذ مبلغ 4715 جنيه مصري.