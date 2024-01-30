“فرحة هستيرية لأصحاب المعاشات”.. تعرف على حقيقة زيادة المعاشات لشهر فبراير 2024 + موعد صرف المعاشات.. افرحوا وزقططوا يا مصريين!!

قامت الهيئة القومية الخاصة بالتأمين الاجتماعي بالإعلان عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، وذلك خلال الأيام المقبلة ويستمر صرف المعاشات لمدة 6 أيام، ويتم صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن مصري وسيتم صرف المعاشات بداية من يوم الخميس 1/2/2024، وبخصوص الزيادة قام قانون التأمينات بتوضيح أنه لا توجد أي زيادات والزيادة الوحيدة تكون في شهر يوليو من كل عام.

كيفية الاستعلام عن المعاشات لشهر فبراير 2024

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات.

قم بكتابة اسم صاحب المعاش.

قم بالدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

قم بالانتظار لبعض الوقت حتى تظهر لك قيمة المعاش الخاصة بك.

جدول الزيادة الأخيرة لأصحاب المعاشات