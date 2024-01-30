سلي وقت طفلك 24 ساعة..تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024 لمشاهدة أروع المسلسلات للأطفال

قناة توم وجيري الجديدة من القنوات التي تقدم مسلسل القط والفار التي نال إعجاب الكثير من المشاهدين ويبحثون عن تلك القناة لأنها تقدم المسلسل من الحلقات القديمة حتى الحلقات الحديثة لهذا المسلسل كما يبحث الكثير على هذا التردد لأنها من القنوات التي تقدم فيديوهات مضحكة للأطفال تعمل على سعادة الطفل وتسليته كما يمكن مشاهدة تلك القناة في خلال 24 ساعة بدون أن يدفع المشاهد أي اشتراك شهري على عكس قنوات أخرى لذلك يفرح معظم الأطفال بمشاهدة تلك القنوات ويرغبوا مشاهدتها وهناك الكثير من الأمهات التي تنزل هذه القنوات لأنها تعمل على إسعاد أطفالها من خلال المسلسلات الكرتونية المشهورة.

احدث تردد قناة توم وجيري كيدز 2024

تقدم قناة توم وجيري الكثير من المسلسلات بالإضافة إلى مسلسل توم وجيري الجديدة حيث تقدم الكثير من المسلسلات الكرتونية التي يبحثون عنها الأطفال لمشاهدتها كما تقدم ذلك بدون رسوم أشتراك شهرية لذلك يستمتع بتلك القنوات الفضائية عدد كبير من الأطفال العرب وأصبحت قناة توم وجيري الجديدة من القنوات الفضائية المهمة والتي يريد الكثير تنزيلها وتحميلها على الريسفرات المتوفرة لديهم لذلك سوف نقدم لكم اليوم تردد قناة توم وجيري الجديدة على جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة تلك المسلسلات الكرتونية الجديدة.

ما هو تردد قناة توم وجيري على القمر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

أما الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة على القناة: SD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات