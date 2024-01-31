قصة مسلسل ثانوية النسيم السعودي ومواعيد عرضه على منصة شاهد

بدأ المسلسل السعودي “ثانوية النسيم” في عرض أولى حلقاته، وذلك في يوم الأحد الموافق الثامن والعشرون من يناير لهذا العام، وبعد عرض الحلقة الأولى، انتشرت أحداثها على مواقع التواصل الاجتماعي مما جعل الكثير يتساءل عن مواعيد عرض المسلسل وعن قصة مسلسل ثانوية النسيم السعودي ومواعيد عرضه.

قصة مسلسل ثانوية النسيم السعودي

نظرًا للإقبال الكبير والاهتمام المتزايد حول موعد عرض مسلسل “ثانوية النسيم” وتفاصيل قصته، نقدم لكم هنا نبذة عن هذا العمل الدرامي المثير، يصنف المسلسل ضمن أعمال الإثارة والتشويق، ويسلط الضوء على معلم يتم تعيينه في “ثانوية النسيم”، يتميز هذا المعلم بتبنيه لأساليب تعليمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتفكير النقدي، ويهدف إلى تحويل المناهج التقليدية من الحفظ والتلقين إلى الفهم والتحليل، تجري أحداث المسلسل في مدرسة ثانوية بحي النسيم في الرياض (السعودية)، حيث يواجه المعلم تحديات متعددة في مواجهة تمرد المراهقين وحماسهم.

تتطور القصة مع وقوع خلاف بين طالب مراهق يُدعى مشعل والأستاذ عبد الله، حيث يعلن مشعل عن تحديه للمعلم الجديد ويقسم على جعله يغادر المدرسة، معتبرًا أنه سيفشل في تغيير النظام التعليمي، يقبل الأستاذ عبد الله التحدي، ويسعى ليس فقط لإثبات قدرته على النجاح في تغيير الطلاب أكاديميًا، بل أيضًا نفسيًا وأخلاقيًا، متجهًا نحو تحسين حياتهم وتغيير سلوكياتهم للأفضل.

موعد عرض مسلسل ثانوية النسيم السعودي

أُعلن مؤخرًا عن بدء عرض مسلسل “ثانوية النسيم”، حيث تم بث الحلقة الافتتاحية يوم الأحد، الموافق 28 يناير 2024، هذا الإعلان جاء بعد حملة دعائية مكثفة من قبل منصة شاهد، المنتجة للمسلسل، ويتميز المسلسل بقصته المشوقة والمثيرة التي تعد بتجربة مشاهدة ممتعة للجمهور، ومن المقرر أن تُعرض الحلقة الثانية في الأسبوع التالي، حصريًا على منصة شاهد.

أبطال مسلسل ثانوية النسيم

بعد عرض قصة مسلسل “ثانوية النسيم” إليكم الآن أهم أبطال المسلسل عبر السطور الآتية: