يا بختك لو انت منهم.. الحكومة تعلن تخفيض عدد ساعات العمل لهذه الفئات من الموظفين.. هتروحو بدري

بشأن تخفيض عدد ساعات العمل لفئات من الموظفين المصريين كشف قانون الخدمة المدنية والذي يحمل رقم 81 وذلك لعام 2016 في المادة رقم 45 على أن هناك فئات من الموظفين يتم تخفيض عدد ساعات العمل لهم وتُحدد السلطة المختصة عن الموظف هذه الأيام من العمل في الأسبوع للمواطن، ويأتي هذا كخطوة هامة هدفها هو تحسين ظروف العمل للموظفين والعاملين بالدولة، حيث قررت الحكومة المصرية طبقا للقانون تخفيض عدد ساعات العمل لهذه الفئة من الموظفين.

تخفيض عدد ساعات العمل لهولاء الموظفين من هذه الفئات

بشأن مواقيت ساعات العمل للموظفين وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة للعمل يشترط أن يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية للموظف المختص عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على 42 ساعة في الأسبوع الواحد بينما تخفض عدد ساعات العمل لهذه الفئات الآتية، حيث أتى هذا القرار المطبق في إطار اهتمام الدولة المصرية بتحسين ظروف وبيئة العمل للموظفين بالدولة ، ومن أجل توفير بيئة عمل مناسبة لهم، بما يساعد في رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة للموظف في العمل.

تخفيض عدد ساعات العمل لهذه الفئات من الموظفين

ووفقا لأحكام القانون يتم تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للعامل بمقدار ساعة واحدة فقط للموظف ذي الإعاقة لتصبح 7 ساعات بدلا من 8، والموظفة التى ترضع ابنها وحتى بلوغ الطفل عامين، بينما الحالات الأخرى طبقا للقانوز و التى تبينها اللائحة التنفيذية للعمل،يشترط على الموظف أن لا ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها ويتم الموافقة عليها من قبل الجهة المختصة.

تقليل ساعات العمل الموظفين

كما يجب العلم بأنه تكون ساعات العمل الجديدة للموظف بعد تخفيضها للفئات المذكورة أعلاه لـبعض الموظفين وذلك لكلا من القطاعين الخاص والحكومي بشكل رسمي على النحو الاتي المبين بالوقت حيث تبدأ من الساعة 8 صباحاً وذلك حتى الساعة 3 ظهراً فقط وهكذا تكون ساعات العمل الرسمية 7 ساعات فقط لبعض الفئات.