بعد الانتهاء من امتحانات التوجيهي ينتظر الطلاب على أحر من الجمر ظهور النتائج ليحصدوا ثمرة اجتهادهم وجهدهم طوال الأيام السابقة، كما ينتظر الأهالي هذه النتائج لتعم حالة من الفرح والبهجة وأيضًا الافتخار بأولادهم، وفي صدد ذلك تزداد محركات البحث حول رابط مباشر للاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2024.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2024

سوف تُصدر نتائج الثانوية العامة خلال أيام ولذلك على جميع الطلاب معرفة رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2024 والخطوات التي يلزم اتباعها للحصول على النتيجة، والتي تتمثل في:

القيام الدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية.

قم بالضغط على خدمة نتائج الطلاب التي ستظهر أمامك على الموقع.

قم باختيار الاستعلام عن “نتائج التوجيهي” لعام 2024.

بعد ذلك يلزم تحديد الشعبة التي تنتمي إليها ( علمي أم أدبي).

كتابة المحافظة التي تتبع لها، ورقم الجلوس الخاص بك ويجب التأكد من صحته.

قم بالضغط على زر البحث وانتظر دقائق معدودة حتى تظهر لك النتائج.

موعد صدور نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2024

بمجرد انتهاء امتحانات التوجيهي التكميلي في الأردن والتي انتهت بالفعل في تاريخ 15 يناير 2024 يبدأ الأهالي والطلاب في البحث عن موعد ظهور النتائج، وتتم معرفة هذا الموعد من خلال تصريحات وزارة التربية والتعليم برئاسة د. محمد كنانة.

تم إصدار بعض التصريحات من قبل وزارة “التربية والتعليم الأردنية” والتي جاءت تحمل أنه من المقرر إصدار نتائج التوجيهي التكميلي خلال شهر أو أقل من تاريخ آخر يوم للامتحانات، وهي فترة جيدة تتمكن من خلالها الوزارة إجراء عملية التصحيح بشكل دقيق ومنظم مما يضمن للطلاب الحصول على نتائج صحيحة وخالية من الأخطاء.