أعرف كل ما يوجد في عالم الطبيعية .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكنك معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، قناة ناشيونال جيوغرافيك هي واحدة من أشهر قنوات العربية التي تتميز بعرض محتوى علمي يجذب الكثير من المشاهدين، حيث تتميز القناة أن محتواها يتكلم عن الطبيعة وعالم الحيوان كما يناقش عدد من القضايا التي تشغل الكثير من الدول حول العالم، كما أن القناة تسعى إلى تقديم عدد من المعلومات حول الثقافات والحضارات المختلفة في بعض الدول، لذلك يسعى الكثير حول معرفة التردد الخاص بالقناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

ناشيونال جيوغرافيك هي واحدة من القنوات التي تمتلك نسبة كبيرة من المشاهدين في العالم العربي، وتتميز القناة أنها يمكن الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الذي تقدمه عبر كل من نايل سات وعرب، ذلك لكي يتم وصول القناة لأكبر عدد من المتابعين، حيث أن النايل سات هو القمر الصناعي الأشهر حول العالم الذي يتابعه الكثير من المشاهدين، والعرب سات هو القمر الصناعي الأشهر في عدد كبير من الدول العربية، وبيانات القناة على كلا من القمرين الصناعيين كالتالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات

التردد: 11411.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

نسبة تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر العرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

خطوات تثبيت القناة على الرسيفر

يستطيع جميع متابعين المحتوى الذي تقدمه ناشيونال جيوغرافيك مشاهدة القناة من خلال تثبيت القناة على جهاز الرسيفر الخاص به، حيث يستطيع المشاهد أن يقوم بضبط القناة من خلال القمر الصناعي المناسب له، وتكون عملية ضبط القناة كالآتي: