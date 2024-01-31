هتبقى من vip .. كيفية التقديم على الإقامة المميزة في السعودية 2024 ورسوم الحصول عليها

الإقامة المميزة في السعودية هي واحدة من أنواع الإقامة التي تقوم المملكة السعودية بتقديمها لعدد من المواطنين الغير حاملين للجنسية السعودية، وتتميز الإقامة المميزة أن الحكومة تقوم من خلالها بتقديم بعض المزايا والصلاحيات التي قد تختلف عن التي يتم منحها خلال الإقامة العادية، كما تتميز الإقامة المميزة عن العادية باختلاف المدة الخاصة حيث قد تمتد مدة أكثر من العادية.

خطوات التقديم على الإقامة المميزة في السعودية

لكي يستطيع المواطن الوافد إلى المملكة التقديم من أجل أن يحصل على الإقامة المميزة، قامت الحكومة السعودية بطرح رابط إلكتروني يتم من خلالها تقديم الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، وذلك حتى يتم التسهيل على المواطنين فهم يقومون بالتقديم وهم في أماكنهم دون الحاجة إلى الذهاب لأحد المكاتب المسؤولة عن شؤون الوافدين في المملكة، ولكي يتم التقديم إلكترونيًا من أجل الحصول على الإقامة المميزة يجب القيام بالخطوات التالية:

فتح الرابط الخاص بالإقامة المميزة من هنا.

تحديد الأيقونة الخاصة بتقدم الآن والتي قد توجد في الصفحة الرئيسية التي يتم الدخول إليها عند فتح الرابط.

يوجد بعض الأنواع من الإقامة المميزة قد تظهر يتم اختيار النوع الذي يناسب صاحب الطلب.

تحديد زر التقديم الآن.

يتم الانتقال إلى إستمارة إلكترونية يجب القيام بتعبئة البيانات الموجودة بها.

في حالة أن هذه المرة الأولى يجب القيام بإنشاء حساب من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة من أجل هذه العملية.

بعد إنشاء الحساب يتم استكمال الإجراءات التي تتعلق بطلب الإقامة.

الرسوم الخاصة بالحصول على الإقامة المميزة

يوجد أنواع مختلفة من الإقامة المحددة، وقد قامت الحكومة بتحديد رسوم محددة لكل نوع من هذه الأنواع، وقد تم تحديد الرسوم كالآتي:

الإقامة التي تكون ذات مدة محددة تبلغ الرسوم الخاصة بها مائة ألف ريال.

الإقامة التي تكون مفتوحة المدة الرسوم الخاصة بها ثمان مئة ألف ريال.

معالجة الطلب الرسوم المطلوب سدادها بقيمة مئة وسبعين ريال.

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