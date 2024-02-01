بتنقل بعض ماتشات كأس آسيا 2024 .. تردد قناة الكأس اكسترا 1-2

يمكنك معرفة تردد قناة الكأس اكسترا 1-2، قناة الكأس إكسترا هي واحدة من أشهر القنوات الرياضية التي تقوم بعرض مجموعة كبيرة من المباريات الهامة والتي يتم لعبها خلال أهم البطولات الرياضية في العالم، وهي أيضًا واحدة من القنوات التي تتبع إلى الإعلام القطري، يهتم الكثير من مشجعي رياضة كرة القدم والذين يهتمون بأهم البطولات بمعرفة التردد الخاص بقناة الكأس إكسترا.

قناة الكأس اكسترا 1-2

قناة الكأس إكسترا الأولى هي واحدة من سلسلة قنوات الكأس المتخصصة في عرض مباريات كرة القدم التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص، حيث أن إدارة القناة دائمًا ما تسعى إلى شراء حقوق البث لبعض المباريات الهامة، لكي تقوم بعرضها خلال كل من القمرين الصناعيين النايل سات والعرب سات، وبيانات القناة على كل من القمرين كما هو موضح أدناه:

تردد قناة الكأس اكسترا 1-2 على نايل سات

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الكأس اكسترا 1-2 على عرب سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

قناة الكأس إكسترا الثانية

إحدى القنوات القطرية التي تعرض المباريات الخاصة بكرة القدم، لذلك فهي من القنوات التي تحظى بشعبية واسعة بين عدد كبير من مشجعين كرة القدم في الوطن العربي، والذين يبحثون عن التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية المختلفة التي تعمل القناة من خلالهم، ومن أهم الأقمار الصناعية التي تعمل عليها القناة هي عرب سات والذي يشتهر في الدول العربية خاصة دول الخليج العربي، وقمر النايل سات وهو الأهم والأشهر في مختلف دول العالم، وتتميز القناة بعرض المباريات التي يتم عرضها على القنوات المشفرة فيصعب على المشجعين مشاهدتها، وبيانات القناة كالتالي:

نايل سات

التردد: 11911.

اتجاه الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 27500.

عرب سات