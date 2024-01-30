الزهر هيلعب معاك.. جدول زيادة المرتبات للعاملين والموظفين في الدولة 2024.. هي دي الأخبار ولا بلاش

يتساءل الكثير من المواطنين في مصر حول معرفة جدول زيادة المرتبات 2024، ومن المتوقع أن تكون الزيادة مع حلول شهر رمضان الكريم الذي سيكون يوم 11 مارس المقبل، وقامت وزارة المالية بتوضيح أن رواتب شهر فبراير تكون من بداية يوم الخميس الموافق 22 فبراير لعام 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024.
جدول زيادة المرتبات 2024
يبدأ صرف المتأخرات من يوم 8 و9 و10 من شهر مارس حسب القواعد المعلنة في النظام المالي الإلكتروني وتبدأ قيمة رواتب الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية من 4 آلاف جنيه مصري بعد الزيادة الأخيرة، ويتم صرف المرتبات في يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 لكل من:
- مجلس النواب.
- المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- التموين والتجارة الداخلية.
- مجلس الأمن القومي.
وتصرف الرواتب من خلال ماكينات الصرف الآلي أو من خلال البريد المصري أو من خلال منافذ فوري أو من خلال البنوك التجارية.
الحد الأدنى لأجور شهر فبراير
- الدرجة العالية أو ما يعادلها تتقاضى مبلغ 9000 جنيه مصري.
- درجة المدير العام أو ما يعادلها تتقاضى مبلغ 7500 جنيه مصري.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها تتقاضى مبلغ 7000 جنيه مصري.
- الدرجة الثانية أو ما يعادلها تتقاضى مبلغ 6000 جنيه مصري.
- الدرجة الثالثة أو ما يعادلها تتقاضى مبلغ 5500 جنيه مصري.
- الدرجة الرابعة أو ما يعادلها تتقاضى مبلغ 5000 جنيه مصري.
- الدرجة الخامسة أو ما يعادلها تتقاضى مبلغ 4500 جنيه مصري.
- الدرجة السادسة أو ما يعادلها تتقاضى مبلغ 4000 جنيه مصري.