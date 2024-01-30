ننشر.. رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول schools.madrasati.sa عبر وزارة التعليم السعودي

يبحث العديد من الأفراد عن رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول فهي من المنصات التعليمية المعروفة بين الطلاب والمعلمين داخل المملكة العربية السعودية وكذلك أولياء الأمور أيضًا، حيث تعمل وزارة التعليم بتوفير الخدمات المدرسية التي تقدمها إلى الطلاب من خلال المنصة بشكل إلكتروني، مما يجعلها الأفضل بشكل دائم، ومن خلال متابعة مقالنا نتعرف على رابط الدخول المباشر الخاص بها.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

يهتم طلاب المدراس بالمملكة السعودية بالتعرف على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول، حيث قامت وزارة التعليم بإطلاق هذه المنصة لكي تساعد في تقديم العديد من الخدمات من خلال الرابط الخاص بها، ومن أهم الخدمات المتاحة لدى المنصة تكون كما يلي:

الدروس والواجبات بالإضافة إلى المذكرات.

توفير الاختبارات والتقييمات.

سهولة التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين بالإضافة إلى الطلاب أيضًا. .

طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي

في حال كنت تحتاج إلى تسجيل الدخول في المنصة يتم ذلك عن طريق إتباع عدد من الخطوات تتم لجميع الطلاب الذين يمتلكوا حسابًا داخل المنصة، وتكون الخطوات كالتالي:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي من خلال الرابط السابق. اضغط على خيار الطلاب والكادر التعليمي. اختر خيار تسجيل الدخول. أكتب اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور أيضًا. أخيرًا اختر تسجيل الدخول.

إنشاء حساب جديد في المنصة

يوجد أيضًا بعض الطلاب الذي يصعب عليهم التسجيل في المنصة لأنهم لا يمتلكون حسابًا فيها، لذلك نقدم إليك عدد من الخطوات تساعدك في إنشاء حساب جديد لكي تتمكن من الدخول إلى المنصة، وتكون كما يلي: