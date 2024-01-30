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أختي يا حبيبة قلبي .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية

reham hassanمنذ 12 ساعة
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تردد قناة طيور الجنة الجديد
تعرف على تردد قناة طيور الجديد 2024

يبحث الكثير من الأشخاص يوميًا عن تردد قناة طيور الجنة الجديد وخاصة على النايل سات، حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى هادف للأطفال وتزرع بهم القيم والمبادئ من خلال البرامج المختلفة للقناة، وفي هذا المقال سنوضح تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

التردد (MHz)الاستقطابمعدل تصحيح الخطأمعامل الترميز (MS/s)
11393عمودي3/427500

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

التردد (MHz)الاستقطابمعدل تصحيح الخطأمعامل الترميز (MS/s)
11310عمودي(قم بإضافة قيمة معينة إذا كانت متوفرة)27500

البرامج التي تعرض على قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة الجديد
تردد قناة طيور الجنة الجديد وكيفية استقبالها

تهتم قناة طيور الجنة بعرض مجموعة من البرامج والتي يمكن للطفل الاستفادة منها وتطبيق هذه المعلومات للحصول على مهارات جديدة، وتتمثل هذه البرامج في التالي:

البرنامجالهدف 
برنامج بيت الحجيناقش أمور الحج ليتعلمها الأطفال
برنامج رياضة في رياضةيتعلم الطفل من خلاله كيفية ممارسة التمارين الرياضية في المنزل 
برنامج حزورة مع الأمورةبرنامج يقدم مجموعة من الألغاز لتنمية عقول الأطفال
برنامج اسم ومعنىيقدم معاني الأسماء ليتعرف كل طفل على المعنى الحقيقي لاسمه
برنامج صوتك كنزيظهر مواهب ذات صوت عذب وينافس فيما بينهم
برنامج جنغليكشف الحياة البرية للأطفال
برنامج شموس لا تغيببرنامج ثقافي يستعرض معلومات مفيدة ومتنوعة للأطفال

كيفية تنزيل القناة وتشغيلها

تردد قناة طيور الجنة الجديد
مواعيد برامج قناة طيور

يمكن عمل مجموعة من الخطوات بعد الحصول على تردد قناة طيور الجنة الجديد لتتمكن من الاستماع إلى القناة وبرامجها، وتتمثل في التالي:

الخطوةالتفاصيل
1. فتح قائمة الإعدادات على جهاز التحكم عن بعداضغط على زر “إعدادات” أو “Settings”.
2. اختيار خيار البحث يدويًا للقنواتابحث عن خيار “البحث اليدوي” أو “Manual Search”.
3. إدخال التردد الجديد ومعدل الترميز والاستقطابأدخل القيم الصحيحة للتردد، ومعدل الترميز، وكذلك الاستقطاب المطلوبين.
4. البحث عن القناة والانتظار حتى يتم العثور عليهاانقر على “بحث” وانتظر حتى يتم العثور على القناة المحددة.
5. الضغط على حفظ الإعداداتبمجرد العثور على القناة؛ اضغط على “حفظ الإعدادات” للتأكيد والاحتفاظ بالترددات الجديدة.

 

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reham hassanمنذ 12 ساعة
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