تردد القنوات
أختي يا حبيبة قلبي .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية
يبحث الكثير من الأشخاص يوميًا عن تردد قناة طيور الجنة الجديد وخاصة على النايل سات، حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى هادف للأطفال وتزرع بهم القيم والمبادئ من خلال البرامج المختلفة للقناة، وفي هذا المقال سنوضح تردد قناة طيور الجنة.
تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات
|التردد (MHz)
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|معامل الترميز (MS/s)
|11393
|عمودي
|3/4
|27500
تردد قناة طيور الجنة على العرب سات
|التردد (MHz)
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|معامل الترميز (MS/s)
|11310
|عمودي
|(قم بإضافة قيمة معينة إذا كانت متوفرة)
|27500
البرامج التي تعرض على قناة طيور الجنة
تهتم قناة طيور الجنة بعرض مجموعة من البرامج والتي يمكن للطفل الاستفادة منها وتطبيق هذه المعلومات للحصول على مهارات جديدة، وتتمثل هذه البرامج في التالي:
|البرنامج
|الهدف
|برنامج بيت الحج
|يناقش أمور الحج ليتعلمها الأطفال
|برنامج رياضة في رياضة
|يتعلم الطفل من خلاله كيفية ممارسة التمارين الرياضية في المنزل
|برنامج حزورة مع الأمورة
|برنامج يقدم مجموعة من الألغاز لتنمية عقول الأطفال
|برنامج اسم ومعنى
|يقدم معاني الأسماء ليتعرف كل طفل على المعنى الحقيقي لاسمه
|برنامج صوتك كنز
|يظهر مواهب ذات صوت عذب وينافس فيما بينهم
|برنامج جنغل
|يكشف الحياة البرية للأطفال
|برنامج شموس لا تغيب
|برنامج ثقافي يستعرض معلومات مفيدة ومتنوعة للأطفال
كيفية تنزيل القناة وتشغيلها
يمكن عمل مجموعة من الخطوات بعد الحصول على تردد قناة طيور الجنة الجديد لتتمكن من الاستماع إلى القناة وبرامجها، وتتمثل في التالي:
|الخطوة
|التفاصيل
|1. فتح قائمة الإعدادات على جهاز التحكم عن بعد
|اضغط على زر “إعدادات” أو “Settings”.
|2. اختيار خيار البحث يدويًا للقنوات
|ابحث عن خيار “البحث اليدوي” أو “Manual Search”.
|3. إدخال التردد الجديد ومعدل الترميز والاستقطاب
|أدخل القيم الصحيحة للتردد، ومعدل الترميز، وكذلك الاستقطاب المطلوبين.
|4. البحث عن القناة والانتظار حتى يتم العثور عليها
|انقر على “بحث” وانتظر حتى يتم العثور على القناة المحددة.
|5. الضغط على حفظ الإعدادات
|بمجرد العثور على القناة؛ اضغط على “حفظ الإعدادات” للتأكيد والاحتفاظ بالترددات الجديدة.