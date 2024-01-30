أختي يا حبيبة قلبي .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية

يبحث الكثير من الأشخاص يوميًا عن تردد قناة طيور الجنة الجديد وخاصة على النايل سات، حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى هادف للأطفال وتزرع بهم القيم والمبادئ من خلال البرامج المختلفة للقناة، وفي هذا المقال سنوضح تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

التردد (MHz) الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ معامل الترميز (MS/s) 11393 عمودي 3/4 27500

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

التردد (MHz) الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ معامل الترميز (MS/s) 11310 عمودي (قم بإضافة قيمة معينة إذا كانت متوفرة) 27500

البرامج التي تعرض على قناة طيور الجنة

تهتم قناة طيور الجنة بعرض مجموعة من البرامج والتي يمكن للطفل الاستفادة منها وتطبيق هذه المعلومات للحصول على مهارات جديدة، وتتمثل هذه البرامج في التالي:

البرنامج الهدف برنامج بيت الحج يناقش أمور الحج ليتعلمها الأطفال برنامج رياضة في رياضة يتعلم الطفل من خلاله كيفية ممارسة التمارين الرياضية في المنزل برنامج حزورة مع الأمورة برنامج يقدم مجموعة من الألغاز لتنمية عقول الأطفال برنامج اسم ومعنى يقدم معاني الأسماء ليتعرف كل طفل على المعنى الحقيقي لاسمه برنامج صوتك كنز يظهر مواهب ذات صوت عذب وينافس فيما بينهم برنامج جنغل يكشف الحياة البرية للأطفال برنامج شموس لا تغيب برنامج ثقافي يستعرض معلومات مفيدة ومتنوعة للأطفال

كيفية تنزيل القناة وتشغيلها

يمكن عمل مجموعة من الخطوات بعد الحصول على تردد قناة طيور الجنة الجديد لتتمكن من الاستماع إلى القناة وبرامجها، وتتمثل في التالي: