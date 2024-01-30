وظائف سلطنة عمان mol.gov.om رابط التقديم على الوظائف لمختلف التخصصات وزارة العمل

أطلقت وزارة العمل في سلطنة عمان مجموعة من الوظائف الشاغرة لجميع التخصصات والمؤهلات المختلفة، حيث إن هذه الوظائف تكون بمزايا ورواتب مجزية لجميع الأشخاص المتقدمين، حتى أنه يمكن متابعة إجراءات التقديم في الوظائف الخالية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

إجراءات التقديم على وظائف سلطنة عمان

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التقديم على وظائف سلطنة عمان لمختلف التخصصات، كما على النحو الأتي:-

يتم طباعة استمارة طلب التقديم على الوظيفة الراغب فيها.

بعد ذلك التواصل مع رقم الوزارة وهو “80057” لإستلام الرسالة النصية.

يجب وأن يتم التأكد من البيانات التي تم كتابتها عبر موقع الوزارة وخاصة في استمارة التوظيف.

في النهاية تصل إليك رسالة نصية بنجاح عملية التقديم في الوظيفة المطروحة.

شروط القبول في وظائف وزارة العمل بسلطنة عمان

من أهم الشروط التي يجب وأن تنطبق على المتقدمين من أجل القبول في وظائف وزارة العمل بسلطنة عمان، ما جاء على النحو التالي:-