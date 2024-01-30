باقة من أحلى الأفلام .. تردد قناة روتانا سينما 2024 على قمر النايل سات وعربسات وطريقة الضبط

تردد قناة روتانا سينما 2024 على قمر النايل سات نقدمه إليكم من خلال موقعنا البدلي، حيث أن السينما هي أحد أهم الفنون التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، وتعد قناة روتانا سينما من أشهر القنوات المتخصصة في عرض الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، وتعرض القناة محتواها على مدار الساعة، وتتنوع برامجها ما بين الأفلام الحديثة والقديمة، بالإضافة إلى البرامج الحوارية والفنية.

تردد قناة روتانا سينما 2024



تبث قناة روتانا سينما على مدار الساعة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وفيما يلي تردد القناة على كلا القمرين:

تردد روتانا سينما على نايل سات

التردد: 12226

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة روتانا سينما عبر عرب سات

التردد: 11843

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

كيفية ضبط تردد قناة روتانا سينما

لضبط تردد قناة روتانا سينما على جهاز استقبال القنوات الفضائية، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال. اضغط على زر “بحث”. اختر القمر الصناعي الذي ترغب في ضبط التردد عليه سواء النايل سات أو عربسات. حدد التردد المطلوب من القائمة. ابدأ عملية البحث.

مميزات قناة روتانا سينما

تتمتع قناة روتانا سينما بمجموعة من المزايا التي جعلتها من أشهر القنوات المتخصصة في عرض الأفلام السينمائية، ومن أبرز هذه المزايا:

تعرض القناة مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، الحديثة والقديمة.

تتميز القناة بجودة الصورة والصوت.

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الحوارية والفنية التي تتناول مواضيع متعلقة بالسينما.

تعد قناة روتانا سينما من أهم القنوات المتخصصة في عرض الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، وتتمتع بمجموعة من المزايا التي جعلتها من أشهر القنوات في هذا المجال.