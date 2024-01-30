موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الاخيرة | الحلقة 9 و10 مسلسل حاله خاصه على المنصة

المواطنون متابعين مسلسل حالة خاصة ينتظرون على أحر من الجمر الآن مسلسل حالة خاصة الحلقة الاخيرة، حيث يتساءلون عن موعد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسل، والذي يناقش المسلسل قضية هامة تُثير فضول المشاهدين وتجعلهم على أحر من الجمر منتظرين كل حلقة من المسلسل، وبتقرير اليوم نوضح لكم موعد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسل وأبرز المعلومات عنه، فضلًا تابعوا معنا.

موعد مسلسل حالة خاصة الحلقة الاخيرة

تقوم منصة Watch it في الوقت الحالي بعرض مسلسل حالة خاصة عليها، حيث يقوم المسلسل بعرض فكرة على المشاهدين وهي وصف أحد الأشخاص المصابين بالتوحد، والذي يحاول بكل قوته الاندماج في المجتمع والتعامل مع الأشخاص، وعلى مدار الحلقات نجده شخصية ذكية للغاية ويقوم بحل كل القضايا داخل المكتب الذي يعمل به بطل المسلسل “نديم أحمد أبو سريع”.

ومن المفترض أن المسلسل يتم عرضه بمعدل حلقتين بالأسبوع، حيث يوم الأربعاء يتم رفع الحلقتين على منصة واتش ات، حيث بتمام الساعة 12 بعد منتصف الليل يتم طرح الحلقات الجديدة، وآخر حلقتين سيتم عرضهم غدًا الأربعاء على جميع المواطنين.

توقعات أحدات مسلسل حالة خاصة الحلقة الاخيرة

حتى الآن وفقًا للحلقات السابقة، فإنه متوقع أن يموت عم جميل، حيث يفارق الحياة وهذا بكل تأكيد سيؤثر في نديم، حيث صديقه الوحيد والذي علمه الكثير، وبالطبع ستقوم أماني النجار بكشف رام الله والخيانة بينها وبين زوجها، وبكل تأكيد سيتم كشف الحقيقة أمام أماني، وذلك بعد أن اتهمت نديم أنه هو الذي يقوم بسرقة الملفات من مكتبها، حيث أحداث الحلقات ستكون نارية للغاية.