ظهرت… رابط نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة برقم الجلوس الترم الاول2024 كـافة المدارس

بعد طول انتظار وترقب شديد من قبل جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة والمناطق التعليمية المرتبطة بها، جاء اليوم المنتظر بفارغ الصبر في الثلاثاء الموافق 30-1-2024، أعلن السيد اللواء “خالد عبد العال”، محافظ القاهرة عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2024 وبهذا الإعلان، تكون محافظة القاهرة رابع محافظات الجمهورية التي تعلن عن نتيجة الشهادة الإعدادية سابقاً، وحيث تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد والجيزة وشمال سيناء، ووفقًا لتصريحات المسؤولين في هذه المحافظات، فإن نسبة النجاح في جميع المحافظات التي تم الإعلان عن نتائجها تفوقت على نسب النجاح في الأعوام السابقة وهذا يعكس التفاني والجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في سبيل تحقيق النجاح والتفوق الدراسي.

نتيجة اعدادية القاهرة 2024 الترم الأول

في إطار جهود تحسين الوصول إلى نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وتم إعلان أنه سيتم توفير النتائج عبر الإنترنت للطلاب للفصل الدراسي الأول من العام 2024، هذا القرار يهدف إلى تسهيل عملية الحصول على النتائج وتوفيرها بكل سهولة ويسر للطلاب، للوصول إلى نتيجتهم يتوجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول عبر بوابة نتائج تعليم أساسي.

اختر خيار “نتائج الشهادة الإعدادية”.

اكتب رقم جلوسك الخاص.

اضغط على زر “عرض النتيجة”.

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2024

في يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024، انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة بفارغ الصبر وترقب من قبل الطلاب وكانت المادتين الأولى التي قدموا امتحانهم فيهما هما اللغة العربية والتربية الدينية وقد شهدت هذه الامتحانات مشاركة واسعة من الطلاب في جميع إدارات التعليم بالمحافظة.