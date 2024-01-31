الأصفر بقي بــ4570... سعر الذهب الآن بعد أخر زيادة في سوق الصاغة اليوم الأربعاء 31/ يناير 2024

ارتفاعات ومكاسب متجدده في سوق الذهب المصري وسعر الذهب الآن وقت كتابة المقال يسجل 4571 للذهب النقي في السبائك المتداولة من عيار 24، ذادت عمليات البحث اليومية عن أسعار الذهب في مصر حيث أعادت منصة أي صاغة تسعير الذهب من جديد بعد توقف الصاغة عن تسعير الذهب الفترة الماضية وفي هذا الموضوع نوضح لكم سعر الأصفر اليوم.

سعر الذهب الآن في مصر

سباق متسارع بين الذهب والدولار في الدولة المصرية في ظل وجود الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، ارتباك التعاملات وعدم المقدرة علي التنبؤ بما هو أتٍ بعد إيقاف تسعير الذهب علي 3850 لعيار 21 لمدة من الزمن جاء التحديث الجديد لسعر شراء الذهب بارتفاعات متتالية أخرها تحقيق عيار 21 مكسب بقدر 60 جنيها للجرام حيث ارتفع من 3940 جنيه إلى 4000 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 31\1\2024

مكاسب جديدة يحققها الجنيه الذهب في تعاملات اليوم لبلغ سعره 32000 جنيه للجنيه الواحد، جدير بالذكر لمن لا يعلم يبلغ الجنية الذهب 8 جرامات من عيار 21.

عيـــــــــــــار رَقَم ســـعر البيـــع ســـعر الشـــراء عيـــــــــــــار 24 4571.5 4457.25 عيـــــــــــــار 22 4190.5 4085.75 عيـــــــــــــار 21 4000 3900 عيـــــــــــــار 18 3428.5 3342.75 عيـــــــــــــار 14 2666.75 2600 عيـــــــــــــار12 2285.75 2228.5 جنيه ذهــــب 32000 31200 نص جنيه ذهــــب 16000 15600 أونصة 2039 دولار 2038 دولار

أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر

يرجع ارتفاع سعر الذهب الآن في السوق المصري إلي عدة عوامل أهمها ما يلي