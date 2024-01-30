الان.. تحميل جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي في محافظات العراق

في هذه الأيام من هذا العام 2024 تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الأقاويل بين المواطنين العراقيين عن ظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، التي تقدمها الحكومة العراقية لأفراد الشعب محدودي الدخل والنساء الأرامل الذين يعانون من ضيق العيش، ولكن نفت وزارة التضامن عن ظهور تلك الأسماء حتى الآن.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حيث إن الهدف من هذه الوجبة السابعة التي تضم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة تقديم الدعم المالي للمحتاجين لتحسين حياتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية، ولكن إدارة التضامن الاجتماعي بالعراق أكدت بأنها تقوم بمراجعة وفحص كافة أوراق ومستندات المتقدمين لطلب الدعم بهدف أن يصل هذا الدعم لمن يستحق فقط من أفراد الشعب العراقي.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تقوم الحكومة العراقية بتقديم كافة الطرق الممكنة التي تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين، ومن المقرر أنه سيتم الإعلان عن الوجبة الأخيرة قريبا، عبر منصة مظلتي الإلكترونية التي يمكن من خلالها معرف قبول طلبك:

قم بزيارة المنصة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية. قم بالدخول على موقع مظلتي. قم باختيار الوجبة السابعة الأخيرة. أدخل بيانات المتقدم. قم بالنقر على أيقونة “بحث”. تظهر أمامك نافذة جديدة تشمل أسماء المشمولين.

ما هي الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية 2024

وزارة التضامن الاجتماعي بالعراق حددت بعض الفئات التي يمكن لها الحصول على هذه الوجبة الأخيرة وتتمثل هذه الفئات في التالي:

المرأة الأرملة. الأفراد المتزوجون العاطلون عن العمل ولكن بتقديم وثيقة سكن الأسرة، بطاقة موحدة، بطاقة التموين.

زوجات المحكوم عليهم صورة من قرار الحكم.

أفراد الشعب العراقي الذين يعانون من الفقر.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

وزارة الرعاية الاجتماعية وضحت أنه لا يمكن الحصول على الدعم إلا للمواطنين الذين تنطبق عليهم الضوابط والأحكام التالية: