نتيجة نت “نتائج طلاب الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم وبدون رقم جلوس” .. أعرف نتيجتك بسرعة

نتائج طلاب الشهادة الاعدادية 2024 نتيجة الشهادة الابتدائية لعام 2024 تشغل الكثير من أولياء الأمور والتلاميذ حيث يقترب موعد الإعلان عن النتائج، يستمر البحث عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات.

نتائج طلاب الشهادة الاعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني أن نتائج الشهاد الاعدادية برقم الجلوس والاسم سيتم الإعلان عنها من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم في كل محافظة، أو عبر الصفحات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل الاجتماعي، وصرح مصدر مسؤول أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تصحيح وتجميع الدرجات، وسيتم عرض النتائج في القريب العاجل، تم إجراء اختبارات الصف السادس الابتدائي وتصحيح وتجميع الدرجات من قبل المعلمين، وتم اعتماد النتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالرقم القومي

يمكنك استعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم في كل محافظات جمهورية مصر العربية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة رابط موقع بوابة التعليم الأساسي.

اختر خيار “نتيجة الشهادة الابتدائية بالرقم القومي”.

قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بما في ذلك الرقم القومي.

انقر على زر “عرض النتائج”.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر لك نتيجة الشهادة الابتدائية بالرقم القومي التي قمت بالاستعلام عنها.

تقديرات نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول