موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة كشوفات الوجبة الاخيرة pdf عبر مظلتي

موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، يعد هذا البرنامج أحد صور الدعم الحكومي الذي قدمته جمهورية العراق في السنوات السابقة، لأنها تعلم تماما حق المواطن في معيشة آدمية كريمة تحقق له احتياجاته الضرورية على الأقل، وقد يعجز بعض أفراد الدولة عم توفي ها لأسباب خارجة عن إرادته، لذلك اتاحت الدولة التقديم في الرعاية الاجتماعية ومن ثم يتبع ذلك الاستعلام عن اسماء الوجبة الاخيرة، ليطلع كل فرد عن حالة الطلب الخاص به.

موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

تقوم وزارة العمل بالاعلان عن تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي طال انتظارها منذ بداية شهر يناير الجاري، والتي تضم كل المستفيدين من مستحقات هذا الشهر المالية عن طريق مكاتب هيئة البريد في العراق، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية.

زيارة منصة مظلتي .

بعد الدخول على منصة مظلتي بنجاح تجد أمامك تبويب ” الرعاية الاجتماعية”.

اختر زر ” رقم الوجبة”.

حدد الوجبة السابعة.

اختر زر ” المحافظة”.

اكتب اسم محافظتك.

يظهر لك ملف بصيغة pdf ، اضغط على زر ” التحميل”.

استعلم عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

لابد من وضع ضوابط تنظم عملية توزيع الدعم على المواطنين العراقيين، لكي يحقق الدعم المطلوب منه وهو مساعدة الأسر الاشد احتياجا والأكثر فقرا في الأيام الحالية، بسبب حالات التضخم المرتفعة التي تجتاح كل دول العالم نتيجة الصراعات العالمية المتلاحقة، وتأتي هذه الضوابط كما يلي.