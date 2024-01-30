لولو الشطورة وصلت يا ولاد.. تردد قناة وناسة Wanasah لمشاهدة أحلى الأغاني والأناشيد

حازت قناة وناسة على شهرة كبيرة بسبب المحتوى المميز والمنوع التي تقوم بتقديمه من أغاني وأناشيد دينية مختلفة، فضلاً عن الأفلام الكرتونية التي تتميز بها القناة، هذا وأن القناة تقوم بعرض المسلسلات الكرتونية التي تنمي ذكاء الطفل، وتقوم بعرض المحتوى بصورة وجودة عالية وواضحة، فضلاً عن أنها تمتلك مكتبة ضخمة من البرامج والأعمال الكرتونية المميزة التي تُساعد الأطفال على التعلم واكتشاف كل ما هو جديد.

استقبل قناة وناسة على النايل سات

أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 11559.

معدل ترميز القناة فهو 27500.

معامل استقطاب القناة فهو عمودي.

تردد قناة وناسة على العرب سات

وتوفر قناة وناسة امكانية استقبال ترددها الجديد على العرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي للقناة هو العرب سات.

بينما التردد يكون 11270.

معدل الترميز لقناة وناسة هو 27500.

معامل استقطاب قناة وناسة هو عمودي.

تردد قناة وناسة على هوت بيرد

ويسهل إمكانية القيام بمعرفة التردد الخاص بقناة وناسة على هوت بيرد، وفقًا للأتي:-