رابط results.mlazemna.com نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 بالاسم الرباعي من وزارة التربية العراقية

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 بدأت في الظهور على المواقع الإلكترونية، على الرغم من استمرار الطلبة في الامتحانات وعدم انتهائها حتى الآن، حيث بدأ طلاب الصف الثالث المتوسط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري روم الأحد الماضي الموافق الحادي والعشرين من يناير، وتسير الامتحانات بطريقة سلسلة ومنظمة كما هو متبع من قبل القائمين عليها.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

البحث عن رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية، يتم وضع الامتحانات عن طريق المتخصصين والخبراء في هذا المجال وفقا لمواصفات معلنة مسبقا عن الورقة الامتحانية، كما يتم مراعاة الفروق الفردية في القدرات العقلية لكل الطلبة، حيث يأتي الامتحان في متداول المستوى المتوسط للطالب، مع الحرص على وجود بعض الأسئلة التي تميز مستوى الذكاء الأعلى، وحتى الآن لم يتم تلقي أي شكاوى من صعوبة الامتحانات، ويتم الإستعلام بالخطوات التالية.

الدخول على موقع نتائجنا .

اختيار تبويب ” نتائج الطلاب “.

تحديد الصف ” ثالث متوسط “.

حدد ” الترم الأول”.

سجل ” الرقم الامتحاني ” للطالب الذي تريد الاستعلام عنه.

انتظر ثواني قليلة تظهر لك النتيجة عند تحميلها.

موعد نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

تحرص وزارة التربية العراقية على تلبية رغبات كل مواطنيها، ومن أهم متطلباتهم في المرحلة الحالية معرفة موعد نتيجة الثالث متوسط الدور الاول 2024، لذلك تقوم الوزارة بأعمال التصحيح مباشرة عقب انتهاء الطلاب من كل مادة، في الكنترول الخاص بكل محافظة تحت إشراف مركزي من مديرية التربية العراقية، حيث أكدت الوزارة أن النتيجة لن تستغرق الكثير من الوقت، وستعلن لكل الطلاب أثناء إجازة منتصف العام وبعد الانتهاء من امتحانات الترم الأول، أي قبل بداية الفصل الدراسي الثاني 2024.