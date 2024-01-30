ظهرت بجميع المحافظات “نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024” الترم الأول .. مبروك النجاح

نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس في انتظار نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول 2024، يرقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر لتمكين الطلاب من الحصول على النتيجة على الفور بعد اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات.

نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

يتم نشر النتائج عادة عبر المواقع الرسمية للمديريات التعليمية على مستوى المحافظات، حيث يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال زيارة المدرسة التي ينتمون إليها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول بوابة التعليم الأساسي من هنا.

اختر المرحلة التعليمية التي تخص الصف الثالث الإعدادي.

اختر الفصل الدراسي الأول.

قم بإدخال البيانات المطلوبة ورقم الجلوس في الحقول المخصصة.

اضغط على زر “استعلام”.

بعد ذلك، ستظهر النتائج لك للاطلاع عليها ومعرفة تفاصيل درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

توزع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2024 كما يلي:

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

ويبلغ إجمالي مجموع درجات المواد 140 درجة.

حساب النسبة المئوية للشهادة الإعدادية 2024