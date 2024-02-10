لينك spa.gov.iq تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة pdf بغداد وعموم المحافظات

يتم تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة pdf عبر الموقع الرسمي، وقد صرح بشكل رسمي عبر المنصات الرسمية للوزارة السيد”أحمد الأسدي” وزير الشؤون الاجتماعية بالعراق أن فور حصر جميع الأسماء سيتم الإعلان بشكل رسمي عبر منصة مظلتي أو من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 تأخر الإعلان عنهم كثيرًا وتزايدت الأقاويل، لذلك خرجت الوزارة وأدلت ببعض التصريحات التي من بينها سبب تأخر الوجبة السابع، حيث جاء رد الوزارة أنها تريد التأكد بدقة من كافة الطلبات قبل إعلانها، وهذه خطوات الاستعلام عنها..

الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

الدخول إلى قسم”الخدمات الإلكترونية”.

انقر على أيقونة “أسماء الوجبة الأخيرة”.

إدخال المحافظة التابع لها من خلال الخيارات المتاحة أمامك.

إدراج باقي المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة”تحميل الكشوفات”.

بعد تحميل الملف على هاتفك يمكنك الإطلاع على الأسماء، إذا كان اسمك ليس من ضمنهم يمكنك تقديم اعتراض على ذلك، وتقديم الطلب مرة أخرى.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

حتى يتم قبول أي مواطن عراقي في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بغداد وعموم المحافظات، لا بد أن يكون لديه بعض الشروط، وهذه هي الشروط التي حددتها الوزارة في أي شخص يرغب الحصول على دعم مادي: