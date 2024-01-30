طريقة استخراج نتائج الشهادة الاعدادية محافظه الشرقية 2024 “من هنـــا” مبروك النجاح للجميع

استخراج نتائج الشهادة الاعدادية محافظه الشرقية 2024ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث من المتوقع أن تظهر خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة، يولي الطلاب اهتماما خاصا لمتابعة أحدث الأخبار والمعلومات المتعلقة بالنتيجة.

استخراج نتائج الشهادة الاعدادية محافظه الشرقية 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس في الرابط المخصص.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

يمكنك القيام بالخطوات التالية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية:

قم بزيارة موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

اختر خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

انقر على زر “البحث”.

ستظهر النتيجة على الفور، مع عرض درجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية الترم الاول

في الشهادة الإعدادية، يتم تقييم الطلاب في عدة مواد، ويتم توزيع الدرجات كالتالي:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

العلوم: 40 درجة.

يعتبر النجاح في الشهادة الإعدادية عند الحصول على مجموع درجات لا يقل عن 140 درجة، وهو ما يمثل 50% من إجمالي الدرجات في التمرين، وفي حال عدم تحقيق الطالب لدرجة النجاح، يحق له الالتحاق بامتحان الدور الثاني.