رابط مظلتي اخر تحديث 2024 اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر مظلتي موقع وزارة العمل الرسمي

مظلتي اخر تحديث 2024 اسماء الرعاية الاجتماعية يعد من المحاور الأساسية التي تسعى فيها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل مساعدة المواطنين، حيث أنها توفر الحياة الكريمة وتحسين المستوى المعيشي للكثير من الأفراد الغير قادرين ومحدودي الدخل، وبناءاً عليه فقررت الوزارة صرف مبلغ مادي شهريًا لهذه الحالات، وتم توفير الاستعلام عن الكشوف إلكترونيًا عبر عدة مواقع متخصصة وفرتها الدولة.

مظلتي اخر تحديث 2024 اسماء الرعاية الاجتماعية

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، يكون متاح لبعض الأفراد التي ينطبق عليها بعض الشروط والتي سوف يتم ذكرها وهي :

يجب على المتقدم للخدمة أن يكون عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم داخل العراق بشكل دائم.

ثم يشترط ألا يكون هناك دخل شهري ثابت للمتقدم.

كما يجب ألا يكون للمتقدم أي أصول أو عقارات.

وأيضًا يجب ألا يكون عمر المتقدم أقل من ثمانية عشرعامًا، وألا يزيد عن ستين عاماً وذلك للرجال ؛ أما بالنسبة للسيدات فيجب ألا يكون عمر المتقدمة أقل من خمسة عشر عامًا، وألا تزيد عن خمسة وخمسون عامًا.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يمكن الاستعلام عن هذه الأسماء من خلال منصة مظلتي الرسمية، والتي أطلقتها وزارة العمل العراقية، حيث تستعد الوزارة في الوقت الحالي على توفير الموارد المالية لصرف الدعم لمستحقيه،لأن الهدف من هذا البرنامج هو مساعدة الأسر ضعيفة الدخل والفقيرة لمواجهة الغلاء والظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، ومن أجل الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يجب اتباع الخطوات التالية: