ظهرت الآن نتائج الترم الاول للشهاده الاعداديه 2024 “هنـــا” برقم الجلوس والاسم فقط

نتائج الترم الاول للشهاده الاعداديه 2024يواجه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حالة من الترقب والانتظار المشوق لنتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول لعام 2024، حيث ينتظرون بفارغ الصبر إعلان النتائج التي ستكشف عن مدى جهدهم وتحصيلهم الدراسي، ومع انتهاء الامتحانات وانطفاء شرارة الماراثون الدراسي.

نتائج الترم الاول للشهاده الاعداديه 2024

وفقا لإعلانات مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، يتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول بعد انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات مباشرة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع القادم.

رابط نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024

للوصول إلى نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، يرجى اتباع الخطوات التالية

قم بزيارة الرابط الرسمي لبوابة نتائج التعليم الأساسي.

حدد المرحلة التعليمية المناسبة، وفي هذه الحالة اختر “الإعدادية”.

اختر الصف الثالث الإعدادي من القائمة المتاحة.

اختر امتحانات الفصل الدراسي الأول.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على أيقونة “استعلام”.

انتظر لبضعة لحظات حتى تظهر النتائج بعد إعلانها رسميا.

درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2024

بناء على توزيع الدرجات في كل مادة، يتوجب على الطلاب والطالبات العمل على تحقيق الدرجات المطلوبة في كل مادة للحصول على المجموع الكلي المطلوب لنجاح الصف الثالث الإعدادي الترم الأول لعام 2024.

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

الرياضة: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

بمجموع درجات يبلغ 140 درجة. لذا، ينبغي على الطلاب والطالبات العمل على تحقيق الدرجات المناسبة في كل مادة.